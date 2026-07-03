Las acciones de Aena suben a pesar de un posible freno al crecimiento de la empresa

Las acciones de Aena suben hoy alrededor de un 0,7% a pesar de una noticia que ha adelantado El País y que podría no ser demasiado buena. La compañía ha decidido que implementará restricciones para controlar la capacidad del aeropuerto de Madrid y Barcelona en el verano de 2027.

Problemas de capacidad para Aena

El gestor aeroportuario Aena ha decidido tomar medidas drásticas ante la inminente saturación de los dos principales aeropuertos de España. De cara a la temporada de verano de 2027, la compañía implementará restricciones específicas de capacidad por terminales en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Esta decisión busca congelar el aumento de operaciones durante las horas de máxima afluencia para proteger la calidad del servicio al pasajero y evitar el colapso de las instalaciones mientras se concretan los planes de ampliación física de ambas infraestructuras.

La medida afectará directamente a las aerolíneas que pretendan expandir su oferta en los momentos de mayor demanda. A partir de la fecha señalada, los nuevos permisos de vuelo solo se concederán para las horas valle, lo que provocará que las compañías de aerolíneas tengan que reprogramar los planes de crecimiento hacia momentos del día con menor tráfico. Sin embargo, los derechos de vuelo históricos ya consolidados por las aerolíneas no sufrirán alteraciones, pero el margen para añadir nuevas operaciones en horas punta queda estrictamente cerrado debido a que los aeropuertos ya se encuentran al límite de su capacidad real.

Todo ello, con las previsiones de inversiones de para los próximos años.

Las acciones de Aena suben un 16% en este 2026.