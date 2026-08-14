¿Vuelven los problemas para las acciones de Grifols? Cierre en Canadá

Persistencia de las dudas del mercado: El incidente reaviva la desconfianza del inversor y perjudica su imagen pública internacional en un año en el que la acción ya acumula una caída del 10%.

Impacto estratégico y reputacional: A pesar de que Canadá no tiene un gran peso en el suministro total de plasma actual (dominado por EE. UU.), era una pieza fundamental para diversificar el origen de su materia prima a largo plazo, por lo que la medida frena sus planes de expansión.

Cierre temporal por investigación regulatoria: Grifols cae en bolsa tras anunciar el cierre temporal de todas sus clínicas en Canadá, a raíz de las investigaciones del regulador del país tras la muerte de dos personas y acusaciones de incumplimiento en los procedimientos.

Las acciones de Grifols son las más bajistas en la jornada de hoy y caen más de un 1,5%. El motivo lo podemos encontrar en su negocio en Canadá y viene de un problema que ya señalamos hace tiempo: el no cumplimiento de los procedimientos. ¿Qué impacto puede tener esto en el negocio?

Las acciones de Grifols sufren el cierre en Canadá

El descenso de las acciones de Grifols de hoy no es demasiado profundo, pero sí una muestra de preocupación. Hace unos meses el regulador canadiense llamó la atención a Grifols e inició una investigación después de que se hubieran producido dos muertes de personas que acudieron a los centros de extracción de plasma del país.

Pues bien. Ahora Grifols ha anunciado el cierre temporal de todas sus clínicas en Canadá. Aunque la compañía le resta importancia y la realidad es que la gran mayoría del plasma que extrae Grifols lo hace en Estados Unidos, Canadá era uno de los países clave de crecimiento. Los acuerdos a largo plazo con las autoridades y los planes de la compañía para diversificar sus fuentes de plasma y reducir la dependencia de Estados Unidos lo colocaban como el tercer país por importancia, detrás de Estados Unidos y Egipto, por el que la apuesta es total.

Es decir, el cierre temporal de centros en Canadá no supone un gran impacto en el corto plazo, pero sí que puede condicionar la estrategia a largo plazo de la empresa, así como dañar aún más su imagen reputacional. Recordemos que Grifols se vio envuelta por las acusaciones de Gotham por manipulaciones contables y todavía no ha recuperado los niveles previos. Es decir, la confianza del inversor todavía no ha vuelto a la normalidad.

Nosotros creemos que es un hecho importante y aunque los mercados no le dan demasiada importancia, sigue dejando claro que Grifols sigue teniendo trabajo para mejorar su reputación, más aún a nivel internacional. De hecho, estos acontecimientos no solo perjudican al resto de centros en otros países, sino en los potenciales centros que se abran en el futuro en otros países donde todavía no está ubicada.

Las acciones de Grifols caen un 10% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Grifols (ticker: GRF.ES; ISIN ES0171996087) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.