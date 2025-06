Las acciones de Airbus caen pese a su acuerdo con China

Las acciones de Airbus (AIR.DE) pierden un 3% en la sesión del jueves, reflejando tanto la volatilidad del mercado como la creciente preocupación por los efectos de un dólar debilitado. A pesar de las buenas noticias sobre un posible pedido de aviones desde China, el valor de la acción ha cedido terreno, afectado por el contexto monetario internacional. Las acciones de Airbus pierden terreno El miércoles, Airbus sorprendió positivamente al mercado con rumores de un posible pedido de hasta 300 aviones por parte de aerolíneas chinas, una operación que podría cerrarse en las próximas semanas coincidiendo con una visita oficial europea a Beijing. Esta noticia llevó a que las acciones subieran un 2,4%, acercándose a máximos históricos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, este jueves el entusiasmo se ha desvanecido parcialmente, y las acciones de Airbus, que retroceden un 2,3%, están devolviendo gran parte de las ganancias previas. Esta caída se debe principalmente a una combinación de toma de beneficios y a la preocupación por un dólar más débil, lo cual impacta directamente los resultados financieros de Airbus. División geográfica de Airbus Airbus es un gigante del sector aeroespacial que fabrica aviones de combate, helicópteros, satélites, misiles y sistemas de defensa. Sus ingresos provienen principalmente de tres regiones: Europa: 40,2%

Asia-Pacífico: 25,7%

Estados Unidos: 23,7%, lo que equivale a 16.430 millones de euros No obstante, más del 75% de los ingresos de Airbus se generan en dólares estadounidenses, ya que la aviación internacional opera predominantemente en esa moneda. Esta alta exposición convierte al tipo de cambio en un factor determinante para la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo impacta un dólar débil en Airbus? La debilidad del dólar afecta a Airbus porque reduce el valor en euros de los ingresos en dólares. Aunque la compañía cubre cerca del 60% de sus ingresos en dólares mediante su compromiso con los proveedores americanos. No obstante, el resto queda expuesto al mercado. En el primer trimestre de 2025, el impacto directo del tipo de cambio fue limitado. Tan solo 13 millones de euros de pérdidas atribuibles al dólar, sobre un total de 13.542 millones de ingresos, lo que representa el 0,1% del total de ingresos. Esto se debe a las coberturas financieras plurianuales que amortiguan las variaciones cambiarias a corto plazo. No obstante, aunque Airbus utiliza coberturas para protegerse de las variaciones del dólar (es decir, firma acuerdos para asegurar su cambio fijo por adelantado), esto no la protege indefinidamente. Si el dólar sigue perdiendo valor, cuando esos acuerdos finalicen se deberán realizar nuevos contratos de cobertura a los tipos actuales (más bajos), y entonces Airbus recibirá menos euros por cada dólar que gane. Eso significa que, aunque venda lo mismo, ganará menos dinero en euros, lo que reduce sus márgenes de beneficio. Además, dado que muchos costes operativos de Airbus, como mano de obra, fabricación y desarrollo tecnológico, se pagan en euros, recibir menos euros por cada venta en dólares implica menor rentabilidad por unidad vendida. Esto afecta las previsiones de beneficios y, por tanto, al valor percibido por los accionistas. Aunque la compañía ha implementado planes de eficiencia y diversificación contractual (como intentar negociar en euros cuando es posible), la exposición sigue siendo considerable. Por ello, podemos esperar una reacción contundente sobre las acciones de Airbus cuando se presentan depreciaciones del dólar frente al euro. A pesar de las caídas registradas en la jornada de hoy, las acciones de Airbus cotizan en positivo en el acumulado del año, con una subida de más del 4,20%. ¿Cómo comprar acciones de Airbus? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Airbus (AIR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.





El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.