Las acciones de Alphabet caen un 8% 📉

Las acciones de Alphabet (Alphabet Inc.) registraron una caída del 8 % tras conocerse que Apple (Apple Inc.) planea incorporar funciones de inteligencia artificial a su motor de búsqueda en Safari. Los mercados consideran que esta medida podría representar un riesgo para la posición dominante de Google en el sector de las búsquedas. Pese a haber presentado sólidos beneficios en el primer trimestre, el precio de las acciones de Alphabet volvió a retroceder, acercándose a los mínimos de mediados de abril. Apple busca revolucionar el navegador Safari en todos sus dispositivos, centrándose en motores de búsqueda impulsados por IA. Eddy Cue, ejecutivo de Apple, testificó en el caso antimonopolio que el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene contra Alphabet, afirmando que las búsquedas realizadas en Safari disminuyeron por primera vez en abril debido a que los usuarios recurren cada vez más a la inteligencia artificial. Los inversores interpretan este hecho como una señal de que la posición de Google podría verse alterada a largo plazo.

