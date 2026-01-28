El 27 de enero, American Airlines, una de las aerolíneas más conocidas del mundo, presentó sus resultados anuales, provocando un desplome del 7% durante la sesión bursátil. Las cifras no lograron convencer a los inversores: tanto los ingresos como el beneficio por acción y el beneficio neto quedaron por debajo de las expectativas del mercado.

Algunos analistas, sin embargo, señalan que parte de esta decepción se debe a que las estimaciones no fueron ajustadas tras el impacto del shutdown, lo que habría generado una comparación injusta frente a las previsiones iniciales.

American Airlines en 2026: un inicio de año marcado por la debilidad

Las acciones de American Airlines no han tenido un inicio de 2026 especialmente favorable. Aunque comenzaron el año con fuerza y llegaron a superar los 16,5 dólares durante la primera semana, la tendencia se ha deteriorado rápidamente. Tras los resultados, las acciones acumulan una caída del 7% en la última sesión y de un 10% en lo que va de año.

A pesar de ser una de las mayores aerolíneas del mundo, American Airlines lleva años inmersa en una tendencia bajista prolongada. En 2025 parecía que la compañía comenzaba a recuperarse gracias al repunte del turismo tras la pandemia, pero este inicio de año ha reavivado las dudas sobre su capacidad para mantener una trayectoria alcista sostenible.

El problema de fondo es estructural: American Airlines opera con márgenes extremadamente ajustados, con costes que representan más del 90% de los ingresos. El beneficio neto ha ido cayendo año tras año hasta situarse en un escaso 0,4%, lo que deja a la compañía muy expuesta a cualquier contratiempo operativo.

Aunque la aerolínea ha logrado ingresos récord, los bajos márgenes y el elevado nivel de deuda siguen presionando el precio de la acción. Por ello, la compañía está tratando de reorientar su estrategia hacia un modelo más rentable, con mayor peso del cliente premium y menos dependencia del segmento low cost.

¿Cómo afectó el shutdown a American Airlines y al sector aéreo?

Aunque el sector aéreo está experimentando ciertos catalizadores positivos, como el aumento del tráfico turístico, el shutdown penalizó de forma notable el rendimiento de American Airlines a principios de diciembre. Durante este periodo, la mayoría de aerolíneas estadounidenses sufrieron retrasos y cancelaciones debido a que los servicios federales encargados de la seguridad y el control del tráfico aéreo estuvieron 43 días sin cobrar, generando un caos operativo que se prolongó hasta mediados de noviembre, cuando finalizó el shutdown más largo de la historia.

Este episodio provocó pérdidas significativas para American Airlines. El problema adicional fue que las estimaciones de ingresos no se actualizaron tras el shutdown, lo que generó una comparación desfavorable frente al consenso y amplificó la reacción negativa del mercado.

El impacto también se trasladó a sus competidores: Delta Airlines y United Airlines cerraron la sesión con caídas superiores al 2%.

Resultados de American Airlines: análisis de ingresos, BPA y beneficio neto

Como señalan varios analistas, la bajda post-resultados no reside tanto en el trimestre en sí, sino en la falta de ajuste de las previsiones tras el shutdown. De cara a 2026, la compañía mantiene un outlook positivo, apoyado en un aumento previsto de la demanda tanto turística como corporativa.

Sin embargo, las inclemencias meteorológicas que están afectando a Estados Unidos ya han tenido impacto en el inicio del año, y la aerolínea estima que los beneficios del primer trimestre podrían reducirse entre 150 y 200 millones de dólares.

Los principales datos del trimestre fueron los siguientes:

Ingresos: 13.999 millones vs. 14.024 millones esperados (-0,2%)

Beneficio por acción (BPA): 0,16 dólares vs. 0,34 esperados (-52%)

Beneficio neto: 106 millones vs. 225 millones esperados (-53%)

En conjunto, se trata de unos resultados débiles, con sorpresas negativas en todas las métricas clave. La estructura de costes tan ajustada hace que cualquier evento adverso —como el shutdown— tenga un impacto desproporcionado en el desempeño trimestral.

A pesar de todo, JP Morgan ha elevado hoy su precio objetivo para las acciones de American Airlines desde 20 a 22 dólares, lo que implicaría un potencial de revalorización cercano al 50% a doce meses vista.

Cómo comprar acciones de American Airlines desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de American Airlines (AAL.US), una de las compañías más relevantes del sector de los semiconductores. Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.