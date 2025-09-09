Las acciones de Apple caen un 0,5% 📉

El gigante tecnológico estadounidense Apple (Apple Inc.) presentó una gama de actualizaciones de productos, incluido el iPhone 17, los nuevos AirPods y la última generación de relojes inteligentes. Sin embargo, las acciones no mostraron una volatilidad significativa, retrocediendo alrededor de un 0,5 %. Parece que los inversores se mantienen cautelosos respecto a la estrategia de precios de Apple y las nuevas funciones presentadas. Si el mercado finalmente considera insuficientes los anuncios, podría observarse presión bajista hacia la zona de 220–225 USD, donde se encuentran las medias móviles exponenciales clave, EMA50 y EMA200. La probable ausencia de subidas de precios en los segmentos de Apple Watch y AirPods podría presionar los márgenes.

El posible aumento de precios del iPhone 17 (50–100 USD) ayudaría a compensar los costes arancelarios y a reforzar ingresos.

Las nuevas funciones de salud y de inteligencia artificial (incluyendo traducción en tiempo real en AirPods) destacan el enfoque de Apple en áreas de crecimiento futuro como la IA y la salud digital.

El fuerte interés de los consumidores sigue intacto, con más de 650.000 espectadores conectados a la transmisión en vivo de YouTube de Apple antes del evento. iPhone 17 Nueva generación de iPhone presentada oficialmente.

Colores: lavanda, azul medianoche, negro, blanco y salvia.

Ceramic Shield 2: tres veces más resistente a rayaduras.

iOS 26: introduce un nuevo diseño Liquid Glass, también disponible para modelos anteriores.

Perspectivas de precios: analistas, incluidos Dan Ives de Wedbush, anticipan posibles incrementos de 50–100 USD por los aranceles. Apple Watch Series 11 y Ultra 3 Precios sin cambios: SE 3: desde 249 USD Series 11: desde 399 USD Ultra 3: desde 799 USD

Apple Watch Series 11: el más delgado y cómodo de la compañía, incorpora un nuevo módem 5G, mayor eficiencia energética y hasta 24 horas de autonomía .

Función de salud: monitoreo de hipertensión (pendiente de aprobación de la FDA).

Apple Watch Ultra 3: pantalla mejorada, conectividad satelital y soporte 5G. AirPods Pro 3 Precio sin cambios: 249 USD, disponibles a partir del 19 de septiembre.

Nuevas funciones: Traducción conversacional en tiempo real (impulsada por IA). Cancelación de ruido mejorada y sonido espacial optimizado. Hasta 8 horas de autonomía . Cinco tamaños de almohadillas disponibles.

Gráfico de la acción de Apple (intervalo de 1 día)

Fuente: xStation5

