Las acciones de STMicroelectronics caen un 14% por perspectivas futuras mixtas 📉

- Las acciones de STMicroelectronics caen casi un 14% hoy tras la publicación del informe de resultados del tercer trimestre.
- Wall Street vende los títulos de la compañía tras una perspectiva de negocios futura mixta, a pesar de que el trimestre fue “saludable”.
Los ingresos netos del tercer trimestre alcanzaron los 3.190 millones de dólares, una caída del 2% interanual, pero un alza del 15,2% respecto al trimestre anterior, superando las expectativas del mercado.
El BPA no-GAAP bajó un 21,6% interanual hasta los 0,29 dólares, aunque subió un 383% respecto al trimestre anterior, lo que indica una fuerte recuperación secuencial.
La compañía reportó una clara mejora operativa: pasó de una pérdida operativa de 133 millones de dólares en el segundo trimestre a una ganancia operativa de 180 millones en el tercero.
Rendimiento por segmentos
-
Analog, MEMS & Sensors (AM&S): ingresos aumentaron 7% interanual hasta 1.430 millones, impulsados principalmente por el segmento de imagen.
-
Microcontroladores, circuitos digitales y RF (MDRF): subieron un 5,3% interanual hasta 1.320 millones, reflejando una demanda estable.
-
Power & Discrete (P&D): bajaron un 34,3% interanual hasta 429 millones, afectados por la debilidad en los sectores industrial y de energía.
La relación book-to-bill indica una demanda continua, aunque moderada, en los mercados automotriz e industrial.
Perspectivas y dirección estratégica
STMicro espera ingresos anuales para 2025 de 11.750 millones de dólares, por debajo del consenso de analistas que esperaba 11.790 millones.
Para el cuarto trimestre, proyecta ingresos de 3.280 millones de dólares, frente a los 3.380 millones esperados por el mercado.
El CEO Jean-Marc Chery reafirmó las prioridades estratégicas de la empresa, que incluyen:
-
Acelerar la innovación en líneas de productos clave,
-
Reestructurar operaciones de manufactura y optimizar costos para alcanzar ahorros definidos,
-
Fortalecer la generación de flujo de caja libre.
El enfoque de STMicro en la disciplina de costos y la reducción del gasto de capital refleja una gestión prudente frente a condiciones de mercado desafiantes, aunque también podría limitar el potencial de crecimiento en 2025. Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que la recuperación de la demanda en los segmentos automotriz e industrial tome más tiempo del esperado, lo que explica la fuerte caída en el precio de las acciones este jueves.
Fuente: xStation5
