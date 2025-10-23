El S&P 500 sube medio punto en la apertura

El sentimiento en Wall Street es positivo al inicio de la sesión bursátil, motivado porque el 86% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados hasta ahora lo han hecho con un BPS por encima de lo esperado. La tasa general de crecimiento de los beneficios, que incluye tanto los resultados publicados como las estimaciones de las empresas que aún no han publicado, se sitúa actualmente en el 8,5%, en comparación con el 7,7% de la semana pasada y el 7,9% a finales de septiembre.

Noticias corporativas del S&P 500

Tesla (TSLA.US) cae un 4% tras el desplome de sus beneficios a pesar de un número récord de ventas de vehículos.

tras el desplome de sus beneficios a pesar de un número récord de ventas de vehículos. Dow Inc. (DOW.US) sube un 6% después de que la compañía química estadounidense superara las estimaciones de EBITDA operativo del tercer trimestre.

IBM (IBM.US) baja un 4% debido a que los ingresos en segmentos clave de software, incluida la unidad Red Hat, no alcanzaron las expectativas.

debido a que los ingresos en segmentos clave de software, incluida la unidad Red Hat, no alcanzaron las expectativas. Las Vegas Sands (LVS.US) avanza un 5% tras informar de un BPA para el tercer trimestre superior a las previsiones de los analistas.

LendingClub (LC.US) sube un 11% tras ofrecer unas previsiones optimistas sobre la originación de préstamos para el cuarto trimestre; JPMorgan elevó la calificación de la acción a "sobreponderar".

Moderna (MRNA.US) cae un 4% después de que su vacuna contra el citomegalovirus no cumpliera su objetivo en un ensayo clínico de fase avanzada.

después de que su vacuna contra el citomegalovirus no cumpliera su objetivo en un ensayo clínico de fase avanzada. Molina Healthcare (MOH.US) se desploma un 18% tras recortar su previsión de beneficios ajustados para el año completo debido al aumento de los costes médicos en todos los segmentos de negocio.

tras recortar su previsión de beneficios ajustados para el año completo debido al aumento de los costes médicos en todos los segmentos de negocio. T-Mobile US (TMUS.US) cae un 1% tras publicar sus resultados del tercer trimestre.

Tractor Supply (TSCO.US) cae un 3% tras reducir su previsión de ventas para el año completo, con el punto medio cerca del límite inferior del rango anterior.

Ribbon Communications (RBBN.US) se desploma un 14% tras unas decepcionantes ganancias en el tercer trimestre y unas débiles previsiones de ingresos para el cuarto trimestre.

Ventyx Biosciences (VTYX.US) se dispara un 105% después de que los resultados de ensayos clínicos en fase intermedia mostraran reducciones significativas en los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad.

Honeywell se dispara

El gigante industrial Honeywell se apoya en su sólido informe trimestral, con sus acciones volando por encima de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja), en búsqueda de revertir la tendencia bajista a mediano plazo. Honeywell sube un 4% tras presentar un beneficio por acción (BPA) mejor de lo esperado.

Fuente: Plataforma de XTB

Similitudes entre Nvidia y el S&P 500

El S&P 500 ha entrado en una fase de consolidación, reflejada perfectamente en el precio de las acciones de Nvidia, que actualmente cotizan alrededor de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja).

¿Cómo puedo invertir en el S&P 500?

El S&P 500 sube medio punto en la apertura a pesar de las caídas de IBM y Tesla. Hoy, al cierre de la sesión americana, Intel publicará sus resultados.

