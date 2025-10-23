Las acciones de Tesla caen hoy un 4,2% tras presentar anoche unos resultados trimestrales que decepcionaron a los mercados. La compañía liderada por Elon Musk, que en los movimientos posteriores al cierre del mercado de la jornada de ayer ya había notado un retroceso de más del 1%, arranca la sesión en negativo, afectada por la caída registrada en una de sus métricas clave: el beneficio neto.

Métricas clave de los resultados de Tesla

En concreto, los resultados de Tesla para el tercer trimestre del año muestran que el beneficio neto de la compañía se ha reducido en un 37% a nivel interanal, hasta los 1.373 millones de euros. El beneficio por acción ajustado, además, se hasituado en 0,50 dólares, por debajo de los 0,54 dólares esperados por el consenso del mercado, pese a que los ingresos totales han crecido un 12% hasta los 28.095 millones de dólares. Tesla ha sufrido un aumento del 50% en los gastos operativos, impulsado por inversiones en inteligencia artificial y desarrollo de nuevos proyectos, lo que ha presionado los márgenes.

A nivel de entregas, Tesla entregó 497.099 vehículos en el tercer trimestre de 2025, un aumento del 9% interanual y la cifra más alta registrada por la compañía. El impulso vino principalmente de los modelos "Model 3" y "Model Y", que lideraron la demanda antes de la expiración de créditos fiscales en Estados Unidos. A pesar de este crecimiento en volumen e ingresos, el margen operativo cayó hasta el 5,8%, afectado por descuentos de precios, costes arancelarios y mayores inversiones en I+D y proyectos de IA.

Opinión del equipo de XTB

Desde XTB, pensamos que Tesla debe mejorar la rentabilidad de su volumen récord de ventas (más de 497.000 unidades en el trimestre), que no se traduce en mayores beneficios. Aunque el crecimiento de los ingresos respalda la resiliencia de la demanda, la erosión de márgenes y el gasto creciente en innovación reducen las expectativas de flujo de caja y retorno para 2025. El descenso en el precio de las acciones de Tesla refleja la decepción del mercado ante unos resultados con ventas récord pero beneficios cayendo en picado, en un contexto de presión en márgenes, costes crecientes y falta de visibilidad estratégica.

En el acumulado del año, las acciones de Tesla cotizan en positivo, con una subida de más del 12%.

Fuente : Plataforma de XTB