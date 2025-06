Las acciones de Apple caen un 2 % 📉

Con el inicio de la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2025 (el evento anual de Apple), observamos una caída en las acciones del fabricante del iPhone. Los anuncios de la compañía hasta ahora no reflejan la innovación esperada por los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Apple caen casi un 2 % tras el inicio de la WWDC 2025, acercándose al límite inferior del rango de consolidación observado desde principios de junio, establecido en $200. Fuente: xStation Entre los cambios anunciados, Apple señaló, entre otros, una nueva actualización de software: la versión 26 para todos los dispositivos. Como parte de esta actualización, la compañía presentó Liquid Glass, el mayor cambio visual en la interfaz desde iOS 7. El nuevo diseño busca ser más intuitivo y moderno. La empresa también anunció avances significativos en capacidades de traducción. El servicio estará disponible tanto en mensajes como en conversaciones en tiempo real, incluyendo subtítulos con traducción simultánea durante llamadas telefónicas. Las nuevas funciones también buscan facilitar el control de notificaciones y aprovechar elementos de inteligencia artificial para redactar textos y buscar información clave relacionada con lo que se visualiza en pantalla. Aunque los anuncios reflejan una serie de mejoras que aumentan la comodidad en el uso del nuevo software, la conferencia carece de los cambios disruptivos esperados. Además, las valoraciones de la compañía se ven presionadas por un informe de UBS que señala el número más bajo de personas que planean comprar un nuevo iPhone en los próximos 12 meses desde hace cinco años. Apple necesita demostrar cada vez más a inversores y consumidores que es capaz de mantenerse al ritmo de los cambios del mercado de smartphones y adaptarse a nuevas preferencias del consumidor.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.