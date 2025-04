Las acciones de Apple se disparan

Las acciones de Apple lideran los avances de las Magníficas 7 con una subida del 4% en los primeros compases de la sesión, al conocerse una importante cifra de crecimiento en la producción de los iPhones en India, lo cual evidencia los esfuerzos de Apple de diversificar su negocio fuera de China. A medida que las exportaciones de iPhone se dispararon, los envíos desde India subieron un 54% respecto del año anterior. Mejora de recomendación en las acciones de Apple Apple también es noticia al recibir una mejora a "mantener" por parte de Jefferies tras la importante caída de sus acciones tras los anuncios de aranceles de la semana pasada. El analista Edison Lee sostuvo que Apple probablemente quedará exenta de los aranceles estadounidenses debido a sus compromisos de inversión, pero advirtió sobre un mayor riesgo de caída ante la preocupación por la recesión y la débil demanda de iPhone. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La empresa redujo las estimaciones de envíos de iPhone en un 3,6%, un 7,7% y un 5,5% para los años fiscales 25, 26 y 27, lo que se traduce en recortes en las expectativas de ingresos del 2%, 4,1% y 3,5%, respectivamente. Jefferies redujo su precio objetivo de 202,33 dólares a 167,88 dólares, alegando la limitada penetración de la IA y problemas estructurales, como la falta de soluciones de embalaje avanzadas. Comportamiento en el año de Apple Apple ha enfrentado algunos momentos de dudas relacionados con la falta de avances en IA y a problemas en su integración, desde el principio de año, lo cual ha generado que dejase de ser la empresa más valiosa por capitalización de mercado del mundo en favor de Microsoft. Aunque Apple ha diversificado su cadena de suministro hacia la India y el Sudeste Asiático, su base de fabricación en China, gestionada por sus fabricantes contratados, sigue siendo su principal amenaza, Los inversores ya han empezado a preocuparse por el impacto en los márgenes de Apple, a pesar de que presume de un perfil de márgenes brutos líder de su segmento y de un importante poder de marca para mitigar cualquier posible impacto de los aumentos de precios de sus productos. Como nota positiva, cabe destacar que Apple ya ha diversificado su modelo de negocio con su segmento de servicios, que ofrece mayores márgenes, y que en estos momentos representan hasta el 40% de los beneficios.





