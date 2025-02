Las acciones de Apple suben un 1%. 📄🖋️

Apple anuncia hoy un ambicioso plan de inversión de 500.000 millones de dólares, principalmente en Estados Unidos. No es un secreto que el plan de Apple ha sido diseñado específicamente para alinearse con las políticas proteccionistas de la nueva administración estadounidense. Esto se hace aún más evidente al observar el cronograma de inversión, que está previsto para los próximos cuatro años, coincidiendo con el mandato de la actual administración de Donald Trump. Esto marca el mayor compromiso de Apple con las inversiones en EE.UU. hasta la fecha. Aunque este movimiento se alinea con la estrategia de Apple para expandirse en los sectores de inteligencia artificial y chips, siguen existiendo dudas sobre su viabilidad financiera y beneficios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave: Producción e Infraestructura: Apple construirá un nuevo centro de datos en Houston, Texas, dedicado a la infraestructura de inteligencia artificial de Apple, y ampliará los centros de datos en Carolina del Norte, Iowa, Oregón, Arizona y Nevada.

Apple construirá un nuevo centro de datos en Houston, Texas, dedicado a la infraestructura de inteligencia artificial de Apple, y ampliará los centros de datos en Carolina del Norte, Iowa, Oregón, Arizona y Nevada. Nuevos empleos: Se espera que la inversión genere 20.000 nuevos empleos en EE.UU., representando un aumento del 12% en la plantilla de Apple en los próximos cinco años.

Se espera que la inversión genere en EE.UU., representando un en la plantilla de Apple en los próximos cinco años. Expansión del Fondo de Manufactura Avanzada: Apple duplicará su Fondo de Manufactura Avanzada en EE.UU. de 5.000 millones a 10.000 millones de dólares , apoyando la producción nacional de chips en las instalaciones de TSMC en Arizona .

Apple duplicará su en EE.UU. de 5.000 millones a , apoyando la producción nacional de chips en las instalaciones de . Inversión en IA e I+D: Una parte significativa de la inversión se centrará en inteligencia artificial, tecnologías de chips de silicio y centros de investigación en varios estados, con énfasis en aprendizaje automático y desarrollo de software .

Una parte significativa de la inversión se centrará en inteligencia artificial, tecnologías de chips de silicio y centros de investigación en varios estados, con énfasis en . Nueva Academia de Manufactura: Un centro en Detroit ofrecerá formación en manufactura impulsada por inteligencia artificial, fortaleciendo la presencia industrial de Apple en EE.UU. A pesar de los ambiciosos objetivos de inversión, la viabilidad de este plan es cuestionable. Hasta ahora, Apple solo ha presentado áreas generales de inversión, pero los detalles sobre financiación y beneficios siguen sin estar claros. En esta etapa, el anuncio parece estar más impulsado políticamente, dirigido a la administración de Trump, en lugar de responder a necesidades reales de inversión en EE.UU. Los datos también sugieren escepticismo. La cadena de suministro de Apple permanece principalmente en el extranjero, con solo el 10% actualmente ubicado en EE.UU., lo que hace poco probable una escala de producción nacional significativa. Además, la cifra de 500.000 millones de dólares parece desproporcionadamente alta en comparación con el total de inversiones de Apple en los últimos tres años, que ascienden a solo 49.000 millones de dólares. La reacción inicial del mercado a la inversión de Apple en EE.UU. es mixta. Las acciones de Apple suben un 1,00%, pero dada la caída general del sector tecnológico hoy, esta leve alza no parece tan mala. Fuente: xStation 5

