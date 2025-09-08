Las acciones de Applovin lideran el Nasdaq 100 tras el anuncio de su incorporación al índice americano S&P 500. La compañía dedicada a los anuncios y marketing en dispositivos móviles se incorporará al índice estadounidense el próximo día 22 de septiembre.
Las acciones de Applovin ponen rumbo al S&P 500
La nueva incorporación se realizará junto con Emcor Group y Robinhood Markets, mientras que MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment y Enphase Energy dejarán el índice y pasarán a cotizar en el S&P SmallCap 600, que reúne a compañías de menor capitalización. Este cambio es determinante para Applovin, ya que su entrada en el índice le dará mayor visibilidad frente a más inversores y, como resultado, sus acciones han reaccionado al alza.
Las acciones de Applovin (AAP.US) avanzan un 12,3% en la sesión de hoy, un 20% en el último mes y un 60% en el acumulado del año.
Fuente: Plataforma de XTB
¿Cómo comprar acciones de Applovin?
