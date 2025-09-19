lee mas
Las acciones de ArcelorMittal acumulan dos sesiones de subidas

12:24 19 de septiembre de 2025

Las acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) acumulan dos sesiones de subidas importantes que rondan el 5%. Sin embargo, no parece que haya grandes noticias sobre la empresa en particular, aunque si a nivel macro y de operativa bursátil. De hecho, el mercado se está posiconando con fuerza

Imagen de acero en una noticia sobre las acciones de ArcelorMittal

 

Las opciones sobre ArcelorMittal suben con fuerza

Según informa Bloomberg, las opciones sobre las acciones de ArcelorMittal han subido con fuerza en los últimos días. Recordemos que hoy es la cuádruple hora bruja, donde vencen opciones y futuros sobre acciones e índices, por lo que los inversores están retomando posiciones. En este caso, las opciones call, que dan derecho a comprar las acciones de ArcelorMittal a un precio de ejercicio determinado en una fecha especificada, superan ampliamente a las opciones put, que dan el derecho de venta.

En concreto, el volumen de calls fue ayer de 25.512 contratos, frente a tan solo 1.058 de puts. Esto indica que la perspectiva sobre ArcelorMittal es alcista, con la mayoría de contratos con vencimiento en el mes de octubre y un precio de ejercicio de entre 29€ y 32€. Esto supone un impulso para las acciones porque los brokers que dan contrapartida a estas opciones se cubren en el mercado al contado, comprando en este caso acciones de ArcelorMittal. 

 

Las acciones de ArcelorMittal suben un 35% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB
 

 

¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

 

