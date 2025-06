¿Qué es la Cuádruple Hora Bruja y cómo afecta al mercado?

Hoy se celebra por segunda vez en el año un acontecimiento de enorme interés para los inversores: la Cuádruple Hora Bruja, o Freaky Friday, como se conoce por su término en inglés, un evento en el que se produce el vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones. Tanto en Estados Unidos como en Europa este evento tiene lugar cuatro veces al año, coincidiendo con la recta final de cada trimestre. Concretamente, los vencimientos de derivados se producen el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este mes, no obstante, se da una circunstancia especial sobre la Cuádruple Hora Bruja, algo que no ocurre desde el 2020. Y es que el vencimiento de la Cuádruple Hora Bruja tendrá lugar un día después de un festivo en Estados Unidos, en el que las principales bolsas de Wall Street estuvieron cerradas, lo que implica que puede haber una mayor actividad de los normal en este acontecimiento. De hecho, se calcula que los contratos que vencen hoy tendrán un valor superior a los 6 billones de dólares en acciones, ETF e índices, lo que supone, potencialmente, la suma más grande jamás registrada. ¿Qué es la Cuádruple Hora Bruja y en qué se diferencia con la Triple Hora Bruja? La Cuádruple Hora Bruja es un término bursátil que hace referencia a una sesión bursátil en la que se produce el vencimiento simultáneo de cuatro tipos de derivados: los futuros y opciones sobre índices y los futuros y opciones sobre acciones. Este evento se diferencia de lo que se conoce como Triple Hora Bruja en, básicamente, la cantidad de contratos de derivados financieros que vencen simultáneamente: mientras que en la Triple Hora Bruja se produce el vencimiento de futuros sobre índices y opciones sobre índices y acciones, en la Cuádruple Hora Bruja se incorporan también los vencimientos de los futuros sobre acciones. Además, el término Cuádruple Hora Bruja se aplica solo a Europa, ya que en Estados Unidos los futuros de acciones individuales no se permiten desde 2020, lo que implica que en el país solo se hablará de Triple Hora Bruja. ¿Cómo afecta la Cuádruple Hora Bruja a los mercados financieros? Los días en los que se produce la Cuádruple Hora Bruja tienen impacto en los mercados financieros, ya que aumenta el volumen de transacciones de futuros y opciones sobre índices bursátiles y acciones. Como son muchas operaciones en poco tiempo, también crece la inestabilidad y volatilidad en sus cotizaciones. Los efectos de estos movimientos se consideran de corto plazo. A nivel general, aunque cada vez se ha ido reduciendo, los mercados suelen comportarse con subidas antes de su vencimiento para después retroceder una vez que entre ya el nuevo vencimiento. Este comportamiento suele ser más pronunciado en acciones con menor capitalización bursátil o en aquellas que cotizan con fuerte presencia en el mercado de derivados. Entre los activos que podrían sufrir un impacto más pronunciado durante la Cuádruple Hora Burbuja podemos destacar al índice de la volatilidad, conocido como el VIX, un selectivo que refleja las expectativas del mercado en cuanto a volatilidad y s se calcula utilizando opciones sobre el S&P 500. Estas opciones incluyen opciones de compra (call) y opciones de venta (put), y su precio refleja la volatilidad esperada del mercado, por lo que en jornadas como las de hoy puede experimentar considerables fluctuaciones. Invertir en el VIX con XTB En XTB, contamos con varios instrumentos con los que nuestros usuarios pueden invertir en el índice VIX, como los ETF VOOL.DE o LVO.NL, que replican su comportamiento. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación). Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



