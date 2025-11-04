Las acciones de ArcelorMittal caen un 2,8%

Las acciones de ArcelorMittal están cayendo un 2,8% a pesar de no haber grandes noticias sobre el sector. Sin embargo, los inversores se posicionan en el valor con vistas a su presentación de resultados de este jueves 6 de noviembre. ¿Dónde está el foco?

Las acciones de ArcelorMittal caen antes de sus resultados

El próximo jueves Arcelor presentará sus resultados financieros y los inversores mantienen en el recuerdo las cifras que Acerinox presentó la semana pasada. En estos resultados Acerinox apuntó a la debilidad de la demanda, que había causado una caída de la producción del 10% intertrimestral. Aunque ambas compañías tienen una especialidad diferente, siguen dedicándose al sector acerero y en general sigue habiendo una importante debilidad. Las exportaciones chinas siguen en el día a día a pesar de la intención de Europa de imponer aranceles del 50%. Esta es una de las consecuencias de la alta burocracia en Europa, que provoca que estas medidas tarden meses o incluso años en llegar. Además, Acerinox apuntaba a que hay sectores retrasando inversiones, lo que también puede perjudicar a Arcelor.

El problema que afecta especialmente a estas empresas es que el apalancamiento operativo afecta negativamente cuando se produce una caída de la producción, causando auténticos descalabros en el beneficio neto.

Las acciones de ArcelorMittal suben un 42% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

