El Ibex 35 cierra un año histórico

El Ibex 35 termina el año con una leve caída pero muy cerca de máximos históricos y cerrando un año histórico. El Ibex 35 y el Ibex 35 con dividendos han tenido el segundo mejor año de su historia, tan solo por detrás de 1993, primer año completo desde la creación del selectivo en 1992. En la sesión de hoy hemos visto poco movimiento ante las vagas referencias macro y con la mayoría de selectivos cerrando a las 14:00 o incluso estando cerrados.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35 hemos visto subidas de Solaria y otras utilities, aunque en general con un tono muy suave. La compañía de energía renovable cierra un año histórico marcado por el aumento de los precios de la electricidad en España, pero sobre todo por los varios short-squeeze que ha protagonizado.
La mayoría de valores del selectivo están en rojo, con Grifols cerrando con una caída cercana al 1% y con Cellnex cerca. Sin embargo, más que noticias particulares, lo que hemos visto hoy es probablemente una tímida toma de beneficios por parte de los inversores.
Otros movimientos
En Europa la bolsa alemana ha estado cerrada, pero otros índices como el CAC francés han cerrado con suaves caídas. En el índice francés ha sufrido la banca y el sector automovilístico. Los futuros de Estados Unidos marcan una apertura a la baja, aunque sin demasiado movimiento.
El mercado de materias primas ha estado mucho más movido, con la plata desplomándose un 8% y el platino un 10%. Esto se debe al incremento de márgenes requerido por COMEX. En cualquier caso, la plata cierra junto al oro otro gran año, la primera impulsada por la demanda del sector de placas solares y por la electrónica relacionada con la IA, mientras que la segunda por la demanda monetaria a través de ETFs y de los bancos centrales.
