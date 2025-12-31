Las acciones de ACS están cayendo en la sesión de hoy alrededor de un 1%, junto con la tendencia generalizada del Ibex 35, que es negativa. En este caso, no ocurre nada en particular, pero el desempeño en este 2025 de ACS ha sido bastante curioso.

Toma de beneficios en las acciones de ACS

Las acciones de ACS han sido una de las más alcistas de este año, con repuntes que casi rozaron el 80%. Todo ello se ha debido a un gran desempeño operativo, con Turner, filial americana, que ha experimentado un crecimiento de más del 40% en sus ingresos en los primeros 9 meses del año y con el 35% de su cartera de proyectos centrada en infraestructura digital. Esto hace que el 2025 sea complicado de batir, aunque todo indica que el sentimiento del inversor sigue siendo positivo a pesar del ligero descenso de hoy, que entra dentro de lo normal. En cualquier caso, parece que la demanda de centros de datos sigue latente, por lo que no deberíamos ver demasiado cambio en este área.

Decimos que es curioso el desempeño de ACS porque a pesar de la depreciación del dólar el gran crecimiento de la empresa en el continente americano le ha permitido paliar esos miedos de los inversores, que sí que ha podido pesar en otros valores con exposición a la región.

Las acciones de ACS suben más de un 70% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

