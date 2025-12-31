- Caixabank progresa en su plan de recompras de acciones
En un 2025 en el que la cotización de la banca se ha disparado, las entidades siguen remunerando a sus accionistas a través tanto de dividendos como de recompras de acciones. De este último caso, tenemos el ejemplo de CaixaBank. De hecho, hoy ha anunciado en la CNMV el progreso de su plan de recompras de acciones.
El plan de recompra de acciones de Caixa avanza
El plan de recompra de acciones de CaixaBank sigue en progreso y hoy se ha anunciado que ya se han ejecutado unos 104,8 millones de euros, lo que equivale al 20,97% del total del plan. Es decir, el importe máximo sería de casi 500 millones de euros. Aunque esta recompra no supone un gran cambio contable, dado que es menos del 1% del capital, la realidad es que son señales positivas al mercado.
Sin embargo, el problema de esto es que se hace con una banca en general y Caixa incluída, que cotiza a múltiplos exigentes y quizás el dividendo sería una opción más atractiva de asignación de capital.
Las acciones de CaixaBank suben un 100% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Caixabank?
