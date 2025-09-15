🚀Las acciones de ASML se disparan un 6%

Las acciones de ASML (ASML.NL) suben más de un 6% en la sesión de hoy gracias a una subida de recomendación de una casa de análisis y por las expectativas de capex de TSMC, una de las principales compañías del sector. En cualquier caso, la incertidumbre sigue rodeando a ASML en este 2025.

Las acciones de ASML cogen fuerza

Las acciones de ASML suben más de un 6% en la jornada de hoy después de que Arete Research haya subido su recomendación a "comprar" desde "neutral" con un precio objetivo hasta los 879 euros por acción, lo que supone un potencial de más del 20% desde los precios actuales. Sin embargo, lo más interesante no es el precio objetivo, sino los motivos que han llevado a ese incremento del rating.

¿Incrementará TSMC las compras de maquinaria a ASML?

El motivo que ha llevado a esa casa de análisis a subir la recomendación es la expectativa de un incremento del capex de TSMC. Como ya hemos analizado en varias ocasiones, TSMC es la mayor fabricante de obleas de chips del mundo y tiene más del 90% de cuota de mercado en los chips de menos de 5 nanómetros, que son los necesarios para desarrollar a la IA. Mientras, ASML es la compañía que fabrica la maquinaria que permite producir los chips. Por tanto, TSMC compra la maquinaria de ASML para fabricar los chips.

TSMC invertirá este año en capex entre unos 38.000 y 42.000 millones de dólares, mientras que Arete ahora espera un incremento del capex para ubicarlo en más de 50.000 millones de dólares anuales en el 2026 y 2027. Esto supondría un incremento de más del 20% y probablemente parte de ese capex vaya destinado a comprar maquinaria de ASML. En ese sentido, la europea lleva tiempo mostrando ciertas dificultades para vender su nueva maquinaria por su alto coste, con un precio de más de 350 millones de euros por máquina. Por tanto, que TSMC incremente sus inversiones será una buena noticia para ASML.

Las acciones de ASML suben un 4% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de ASML?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ASML para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.