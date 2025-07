Las acciones de ASML (ASML.NL) están desplomándose un 7% en lo que llevamos de sesión después de que la compañía haya presentado sus resultados del segundo trimestre del año. Todo ello, a pesar de que ha conseguido batir las expectativas. Sin embargo, el mensaje de precaución de la directiva ha preocupado a los mercados. ¿Qué ha ocurrido? Fuente: ASML Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados del segundo trimestre del 2025 de ASML: Ingresos: 7.692 millones de euros, +23,2% frente al 1T2024 y +2% frente a las expectativas

Beneficio por acción: 5,9€, +47% frente al 1T2024 y +12,9% frente a las expectativas

Reservas netas: 5.541 millones de euros, -0,46% frente al 1T2024 y +24,7% frente a las expectativas Opinión del Equipo de Análisis de XTB España de los resultados de ASML Los resultados de ASML han batido ampliamente las expectativas del consenso de analistas y la directiva ha anunciado que espera un crecimiento del 15% de los ingresos en el año completo. En nuestra opinión, este crecimiento ya está por debajo de los estándares exigidos a ASML. Aunque el principal motivo de las caídas de la acción se achacan a que la directiva ha afirmado que aunque siguen viendo fortalezas del sector para el 2026, la incertidumbre macroeconómica no les permite asegurar que conseguirán crecimientos. Esto, para una empresa que cotiza a más de 30 veces beneficios, supone un duro golpe y probablemente un re-rating del múltiplo al que cotiza. En cualquier caso, pensamos que la directiva está siendo tremendamente conservadora, puesto que de momento las reservas netas están siendo sólidas en este 2025, lo que suele implicar un buen desempeño para el año siguiente. Por su parte, las ventas de EUV crecen, aunque no al ritmo que podríamos esperar. Este 2025 iba a ser el año clave para la adopción de EUV, pero pensamos que el precio de las máquinas sigue echando el freno a la adopción de la tecnología. A pesar de que la IA no se considere un sector cíclico, la realidad es que si las grandes empresas que están realizando estas inversiones no consiguen materializarlas en beneficios sus accionistas pueden reclamar reducciones del capex. Esto impactará a toda la cadena de valor, incluído ASML. Las acciones de ASML caen un 5% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB

