Las acciones de AST SpaceMobile caen un 8% tras anunciar una emisión de deuda convertible de 1.000 millones

Las acciones de AST SpaceMobile caen cerca de un 8% después de que la compañía anunciara una emisión privada de 1.000 millones de dólares en bonos convertibles con vencimiento en 2034. Aunque la operación permitirá financiar la expansión de su constelación de satélites, el mercado teme que pueda traducirse en una futura dilución para los accionistas.

Los bonos convertibles permiten a los inversores transformar la deuda en acciones si se cumplen determinadas condiciones, aumentando potencialmente el número de títulos en circulación. Este tipo de financiación suele ser habitual en compañías de fuerte crecimiento, ya que ofrece un coste financiero inferior al de la deuda tradicional, aunque introduce incertidumbre sobre la evolución del capital social.

La caída se produce además en un momento de elevada volatilidad para el sector espacial, tras la salida a bolsa de SpaceX y el creciente interés de los inversores por las compañías ligadas a la infraestructura espacial.

Un mercado con un enorme potencial... pero muy intensivo en capital

AST SpaceMobile desarrolla una red de satélites capaz de ofrecer conexión de banda ancha directamente a teléfonos móviles convencionales, sin necesidad de antenas terrestres. La compañía mantiene acuerdos con operadores como AT&T y Verizon, con el objetivo de convertirse en una infraestructura global para las redes móviles.

Sin embargo, el principal reto sigue siendo financiar ese crecimiento. La empresa espera contar con 45 satélites operativos antes de final de año, aunque estima que necesitará alrededor de 90 satélites para ofrecer cobertura comercial global, lo que supone una inversión cercana a 2.000 millones de dólares para completar esa primera fase de despliegue.

Precisamente esa elevada necesidad de inversión divide a los analistas. Mientras algunos consideran que AST SpaceMobile está construyendo una infraestructura única con un enorme potencial a largo plazo, otros advierten de que el elevado gasto en capital podría obligar a nuevas emisiones de deuda o acciones durante los próximos años, aumentando el riesgo de dilución para los accionistas.