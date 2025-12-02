Las acciones de Bankinter se disparan un 3%

Dentro de lo que está siendo un año extraordinario para la banca española, Bankinter recibe un nuevo impulso por parte del banco JPMorgan a pocas semanas de finalizar el 2025. La entidad estadounidense revisa al alza su valoración del banco español, otorgándole una proyección significativamente más optimista.

Según el informe actualizado de hoy, JPMorgan considera que el notable rally bursátil protagonizado por el sector financiero español en 2025 aún podría prolongarse. En este contexto, la firma estadounidense mejora su visión sobre Bankinter, cambiando su recomendación de "infraponderar" a "sobreponderar".

El renovado optimismo se refleja también en la ajustada previsión de precio objetivo. JPMorgan eleva de forma notable la valoración de Bankinter, situándola un 34% por encima de la anterior, pasando de los 12,7 euros por acción a los 17 euros, cifra que se sitúa un 20,4% por encima de la cotización actual. La casa de análisis apunta al crecimiento y la buena gestión del banco español.

Cotización de Bankinter

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Bankinter con velas de 15 minutos

Las acciones de Bankinter suben un 2,9% intradía, situándose entre las mejores del Ibex 35 en estos momentos. Durante 2025, el banco se revaloriza un 86,5%.

