Nuevas cifras de solicitudes de desempleo en EE. UU.

Conclusiones clave Hoy se darán a conocer las solicitudes de desempleo de Estados Unidos.

El dato podrá influir en las expectativas sobre la FED.

China, Turquía, República Checa, Polonia, India, Canadá y Nueva Zelanda también publicarán datos.

Hoy, los inversores seguirán de cerca las solicitudes de desempleo en EE. UU., que, junto con el IPC de ayer y el informe de PCE de mañana, ofrecerán un panorama más completo del mercado laboral y las presiones inflacionarias. Unas solicitudes estables o en descenso podrían disipar las preocupaciones sobre el mercado laboral y potencialmente influir en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal, mientras que unas cifras más altas podrían alimentar las expectativas de nuevas subidas de tipos. Más allá de EE. UU., la atención del mercado también se centra en los datos de China, Turquía, la República Checa, Polonia, India, Canadá y Nueva Zelanda, que ofrecen una visión más amplia de la actividad económica y las tendencias en la producción, las ventas minoristas y el comercio exterior.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.