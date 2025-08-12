Las acciones de Berkeley Energía se disparan

Las acciones de Berkeley Energía, especializada en el desarrollo de proyectos de uranio, está registrando hoy una subida del +3%, alcanzando los 0,30 € por acción. Este movimiento alcista se enmarca en un contexto técnico favorable y en un renovado interés por la energía nuclear como parte de la transición energética europea.
El uranio vuelve al radar de los inversores
La energía nuclear está recuperando protagonismo en Europa, especialmente tras los desafíos de suministro energético derivados de la guerra en Ucrania y la necesidad de reducir emisiones.
Países como Francia, Polonia y Reino Unido están apostando por nuevos reactores nucleares o la extensión de los existentes, lo que eleva la demanda de uranio.
Berkeley, con su proyecto en Retortillo (Salamanca), busca posicionarse como proveedor estratégico, aunque el proyecto sigue pendiente de autorizaciones clave por parte del Gobierno español.
Impulso técnico y especulativo
En las últimas sesiones, Berkeley ha mostrado una figura técnica de consolidación con potencial alcista, lo que ha atraído a inversores de perfil especulativo. Analistas técnicos señalan que, si supera con volumen la zona de los 0,30 €, podría abrirse camino hacia resistencias más ambiciosas en torno a los 0,34–0,36 €, niveles vistos en anteriores impulsos.
El volumen negociado ha aumentado, lo que refuerza la validez del movimiento actual y sugiere interés renovado en el valor. Aunque cotiza en España, Berkeley Energía también está listada en Londres y Australia, lo que le da acceso a inversores institucionales y fondos especializados en materias primas.
Su perfil como empresa de energía limpia no convencional le permite beneficiarse del creciente interés ESG (ambiental, social y de gobernanza), especialmente en mercados anglosajones.
Riesgos y catalizadores
El principal riesgo sigue siendo regulatorio: el proyecto de Retortillo ha enfrentado obstáculos administrativos y oposición política, lo que ha ralentizado su desarrollo.
Sin embargo, cualquier avance en la tramitación o apoyo institucional podría actuar como catalizador inmediato para la acción, que sigue siendo muy sensible a noticias relacionadas con el uranio y la energía nuclear.
