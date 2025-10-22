Conclusiones clave Las acciones de Beyond Meat suben un 80% en preapertura

La compañía ha firmado un acuerdo con el gigante minorista estadounidense Walmart (WMT.US).

Dimitri Semenikhin comenta sobre el optimismo de Beyond Meat.

Las acciones de Beyond Meat, el productor de alimentos de origen vegetal, suben más del 80% en medio del actual repunte de las acciones meme, una ola de subidas rápidas impulsada por las comunidades de inversores online. Los movimientos se producen después de que la compañía haya anunciado una alianza con una empresa clave en el mercado americano: Walmart Beyond Meat se alía con Walmart Beyond Meat, que ha tenido dificultades en los últimos trimestres y continúa reportando pérdidas, sorprendió a Wall Street al anunciar una alianza ampliada con Walmart. Los productos Beyond Meat estarán disponibles en más de 2.000 tiendas de la cadena en Estados Unidos. Sin embargo, este no es el único factor que impulsa el aumento. En redes sociales, el popular operador Dimitri Semenikhin, conocido como Capybara Stocks, reveló que había comprado millones de acciones de Beyond Meat, calificando a la compañía de "infravalorada". Desde el viernes, el precio de las acciones de Beyond Meat se han disparado más del 800%, y el eufórico repunte de Beyond Meat refleja el impulso general del mercado alcista actual en Wall Street. Hoy, no solo Beyond Meat, sino también Krispy Kreme, otro productor de donuts y acciones de memes, ha subido un 20%. Fuente: Plataforma de XTB

