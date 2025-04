Las acciones de Boeing suben un 3% en el premercado✈️

Las acciones de Boeing se disparan un 3% en premercado tras la noticia de sus próximas ventas. En concreto, la aerolínea ha acordado vender parte de su negocio de Soluciones Digitales de Aviación a Thoma Bravo por 10.550 millones de dólares en una operación íntegramente en efectivo, conservando al mismo tiempo las capacidades digitales clave relacionadas con el mantenimiento de flotas, el diagnóstico y los servicios de mantenimiento predictivo/pronóstico para clientes comerciales y de defensa. Boeing cierra un acuerdo con Thomas Bravo La venta incluye activos como Jeppesen, ForeFlight, AerData y OzRunways, y forma parte de la estrategia de Boeing de centrarse en sus negocios principales, fortalecer su balance y mantener una calificación crediticia de grado de inversión. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2025, a la espera de las aprobaciones regulatorias. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Boeing enfrentó importantes desafíos en 2024, lo que resultó en una pérdida neta de 11.800 millones de dólares, la segunda mayor de su historia. El año estuvo marcado por un reventón en un panel, la huelga laboral de seis semanas y reveses en su segmento de defensa, incluyendo una pérdida de 1.000 millones de dólares en contratos de desarrollo a precio fijo. Precio de las acciones de Boeing Las acciones de Boeing cayeron ayer en medio de pérdidas generalizadas en Wall Street tras probar sin éxito la media móvil exponencial de 30 días antes de Pascua. No obstante, hoy han recuperado la mitad de la reciente caída. En el acumulado del año, por su parte, las acciones de Boeing cotizan en negativo, con una caída de más del 5%. Fuente: xStation5

