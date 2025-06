3 mercados en los que poner el foco

La conmoción en el mercado petrolero, provocada por el ataque israelí a Irán, seguirá siendo un factor importante para los inversores financieros la próxima semana. Sin embargo, numerosos bancos centrales de todo el mundo anunciarán sus decisiones políticas. Si bien se espera que la mayoría mantenga sin cambios los tipos de interés, no se puede descartar una volatilidad significativa en los mercados de divisas, materias primas y acciones. GBP/CHF La próxima semana traerá consigo una serie de decisiones sobre tipos de interés por parte de varios bancos centrales, incluyendo el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Nacional Suizo (SNB). Aunque actualmente no se espera que el BoE recorte los tipos, se prevé que los baje dos veces más antes de que finalice el año. El único banco con más probabilidades de ajustar los tipos de interés la próxima semana es el SNB. Se espera que el SNB recorte los tipos debido a la clara caída de la inflación y al excesivo fortalecimiento del franco suizo, vinculado a su condición de refugio seguro. Si no se produce una mayor escalada en Oriente Medio y las negociaciones comerciales con EE. UU. siguen su curso, el par GBP/CHF podría experimentar un repunte tras sus recientes caídas. Por el contrario, las noticias negativas del mercado podrían generar una continua presión bajista sobre el par. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Oro El oro, junto con divisas como el yen, el franco e incluso el dólar estadounidense, sirve como otro activo refugio. Actualmente está alcanzando máximos históricos y podría seguir subiendo si se intensifican los ataques entre Israel e Irán. Sin embargo, los tipos de interés son cruciales para las perspectivas a largo plazo del oro. El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre política monetaria. Si bien es poco probable que la Fed recorte los tipos en junio, y muy probablemente también en julio, las recientes lecturas de inflación más bajas y los datos más débiles del mercado laboral sugieren que la Fed podría suavizar ligeramente su postura, lo que podría ser una señal positiva para el oro. No obstante, si el dólar se fortaleciera tras la decisión de la Fed, podría provocar una corrección del oro desde sus elevados niveles actuales. S&P 500 El S&P 500 se situó a tan solo un 2% de sus máximos históricos la semana pasada, pero experimentó una corrección significativa tras la escalada de la situación geopolítica en Oriente Medio. Sin embargo, si Estados Unidos evita involucrarse directamente en el conflicto, los inversores deberían centrarse cada vez más en las perspectivas de acuerdos comerciales y en la próxima temporada de resultados del segundo trimestre. Si bien los beneficios corporativos siguen siendo inciertos debido a la imposición de diversos aranceles, el propio índice ha logrado recuperar la mayor parte de sus pérdidas de los últimos meses. El S&P 500 luchará por consolidarse por encima de los 6.000 puntos.

