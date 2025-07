Euforia en el mercado crypto 📃👀

La C谩mara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un paquete de proyectos de ley clave sobre criptomonedas impulsados por el presidente Donald Trump. El m谩s importante, la Ley GENIUS, recibi贸 apoyo bipartidista (308 votos a favor y 122 en contra) y, tras ser aprobada previamente por el Senado en junio, ahora se dirige al despacho de Trump. El proyecto de ley introduce un marco regulatorio para las stablecoins que exige a los emisores cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y las sanciones. La C谩mara tambi茅n aprob贸 la Ley CLARITY (que define los principios generales de regulaci贸n del mercado de criptomonedas) y la Ley Estatal de Vigilancia Anti-CBDC, cuyo objetivo es bloquear la creaci贸n de una moneda digital emitida por el banco central estadounidense (CBDC). Estos dos 煤ltimos proyectos de ley a煤n esperan la aprobaci贸n del Senado. Paralelamente, Trump est谩 preparando una orden ejecutiva que permitir铆a invertir 9 billones de d贸lares de ahorros para la jubilaci贸n de estadounidenses (de cuentas 401(k)) en activos alternativos como criptomonedas, oro y capital privado, lo que podr铆a transformar la estructura del sistema de jubilaci贸n estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: XTB Research El mercado crypto se dispara A medida que se acelera el progreso legislativo, el mercado de criptomonedas est谩 en auge. Ethereum ha subido un 51% desde principios de julio, y Bitcoin se mantiene por encima de los 120.000$. Las altcoins tambi茅n est谩n en alza, impulsadas por el creciente inter茅s institucional y los informes de que gigantes como Walmart y Amazon est谩n considerando emitir sus propias stablecoins para reducir los costos de transacci贸n. Los l铆deres del mercado califican estos desarrollos como un "momento decisivo", que ofrece esperanzas de claridad regulatoria, mayor confianza de los inversores y luz verde para la adopci贸n generalizada de las criptomonedas. Las instituciones est谩n destinando cada vez m谩s capital a Ethereum. La adopci贸n de stablecoins podr铆a impulsar significativamente la demanda de la segunda criptomoneda m谩s grande. Se observa una notable tendencia de acumulaci贸n a trav茅s del ETF de BlackRock. Precio del Ethereum El Ethereum experimenta un fuerte impulso. Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, Ethereum a煤n se encuentra un 33% por debajo de su m谩ximo hist贸rico anterior, alcanzado en noviembre de 2021. 聽 Fuente : Plataforma de XTB

