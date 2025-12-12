- Los resultados de Broadcom han superao las expectativas de Wall Street.
Broadcom (AVGO.US) registró otro trimestre excepcionalmente sólido, superando ampliamente las expectativas de Wall Street y consolidando su posición como el segundo mayor beneficiario del auge global de los semiconductores de IA, después de Nvidia. Los ingresos y los beneficios por acción (BPA) superaron las estimaciones, pero la verdadera clave reside en las previsiones de la compañía y la creciente demanda de IA. La compañía afirmó que los márgenes caerían debido a una combinación de ingresos por IA, lo que probablemente sea la principal razón que desencadenó la toma de beneficios a pesar de los sólidos resultados, en la que las acciones de Broadcom retrocedieron un 5%.
Algunas cifras clave de los resultados de Broadcom
Broadcom superó las expectativas de ingresos (18.020 millones de dólares frente a los 17.490 millones de dólares previstos) y los beneficios por acción (1,95 dólares frente a los 1,87 dólares proyectados), y emitió una previsión para el primer trimestre fiscal en 19.100 millones de dólares en ventas, frente a los 18.300 millones de dólares previstos por los analistas de LSEG.
La IA sigue siendo el motor del crecimiento de Broadcom
La dirección pronosticó 19.100 millones de dólares en ingresos para el primer trimestre fiscal, muy por encima del consenso, lo que implica un sólido crecimiento interanual del 28%. Más importante aún, Hock Tan confirmó que las ventas de chips de IA se duplicarán interanualmente hasta alcanzar los 8.200 millones de dólares en el trimestre actual, impulsadas tanto por aceleradores personalizados (XPU) como por silicio para redes de IA. Esto subraya la creciente relevancia estratégica de Broadcom en el ciclo de desarrollo a hiperescala.
El impulso del silicio personalizado se está acelerando
Broadcom reveló que ha conseguido un quinto cliente a hiperescala para sus chips de IA personalizados y reveló que Anthropic fue el comprador, hasta ahora anónimo, responsable del pedido de TPU de Google por valor de 10.000 millones de dólares. Con una cartera de pedidos de 73.000 millones de dólares relacionada con la IA en XPU, conmutadores y componentes para centros de datos para los próximos 18 meses, la visibilidad de los ingresos futuros es excepcionalmente sólida para una empresa de semiconductores.
Broadcom se perfila como la principal alternativa a Nvidia. Los chips personalizados de la compañía, como las TPU Ironwood de Google utilizadas por Anthropic, siguen ganando terreno a medida que los hiperescaladores buscan la diferenciación arquitectónica y un control de costes más estricto. Tan enfatizó que los clientes buscan cada vez más "controlar su propio destino" mediante el desarrollo de aceleradores propietarios, una tendencia estructural que beneficia directamente a Broadcom.
El rendimiento principal se mantiene excepcional en todos los segmentos de Broadcom
- Los ingresos totales crecieron un 28%, con un aumento interanual del 74% en las ventas de chips de IA.
- Soluciones de semiconductores: 11.070 millones de dólares (+22% interanual), por encima de las expectativas.
- Software de infraestructura: 6.940 millones de dólares (+26% interanual), impulsado por la integración de VMware.
- El beneficio neto casi se duplicó hasta alcanzar los 8.510 millones de dólares, lo que pone de manifiesto un sólido apalancamiento operativo.
El dividendo trimestral se elevó a 0,65 dólares por acción, lo que refleja la confianza continua en la generación de flujo de caja. Broadcom está ejecutando a un nivel que valida su posición como proveedor clave en el ecosistema de silicio a medida, en rápida expansión. Con la previsión de duplicar los ingresos por IA, una cartera de clientes cada vez más amplia y una cartera récord, la compañía entra en 2026 con uno de los perfiles de crecimiento más sólidos de la industria de los semiconductores, incluso si persiste la volatilidad a corto plazo en torno a las expectativas. La reacción en Wall Street parece ser una toma de beneficios en lugar de una decisión seria; las ganancias de Broadcom fueron sólidas, con una cartera récord de pedidos de IA.
