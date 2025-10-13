- Las acciones de Broadcom suben un 6,5% gracias al acuerdo con OpenAI.
OpenAI ha anunciado una alianza estratégica con Broadcom para desarrollar e implementar sus primeros chips de inteligencia artificial diseñados independientemente. Esta iniciativa responde al rápido crecimiento de las necesidades computacionales de la compañía, que desarrolla modelos generativos avanzados como ChatGPT. El lanzamiento de los nuevos chips está previsto para el segundo semestre de 2026, con una capacidad energética combinada de 10 gigavatios, más de cinco veces la energía generada por la presa Hoover y suficiente para abastecer a más de 8 millones de hogares en Estados Unidos. En estos momentos, las acciones de Broadcom suben un 6,5% intradía.
Broadcom se alía con OpenAI
Según el acuerdo, OpenAI se encargará del diseño de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), mientras que Broadcom se encargará de su desarrollo técnico, fabricación e integración con los servidores y la infraestructura del centro de datos. Los nuevos sistemas se implementarán tanto en las propias instalaciones de OpenAI como en centros de datos gestionados por socios externos. Toda la configuración se basará en la tecnología de red de Broadcom, incluyendo soluciones Ethernet, que podrían constituir una alternativa viable al estándar dominante actual de Nvidia.
Este acuerdo se enmarca en la estrategia general de OpenAI para reducir la dependencia del suministro limitado y el alto coste de los chips de Nvidia. Hace unos días, OpenAI firmó un contrato con AMD por 6 gigavatios de chips y está colaborando con Nvidia para construir una infraestructura con 10 gigavatios adicionales de capacidad. En total, esto equivale a 26 gigavatios de potencia de procesamiento contratada, más que el consumo eléctrico total de la ciudad de Nueva York durante el verano.
Para Broadcom, este es uno de los contratos más grandes y prestigiosos de su historia. Tradicionalmente conocida por sus chips de red y soluciones de telecomunicaciones, Broadcom se está convirtiendo en un actor clave en el emergente segmento de infraestructura de IA. Desde finales de 2022, el precio de sus acciones ha experimentado una fuerte tendencia alcista, multiplicándose casi por seis. Además, sus ingresos crecen trimestre tras trimestre, y cada informe financiero confirma la creciente importancia del segmento de chips de IA en la estructura general de ingresos de la compañía. La alianza con OpenAI consolida aún más la posición de Broadcom como uno de los principales beneficiarios del auge global de la inteligencia artificial.
