📊¿Qué ha llevado al Ibex 35 a romper los 17.000 puntos?

El Ibex 35 se ha visto beneficiado por varios factores en este 2025 que le han permitido ser uno de los mejores índices por rentabilidad del mundo y romper los 17.000 puntos. Hablamos del buen crecimiento de la economía española, el impulso del rearme europeo y la recuperación de los precios de la electricidad.

España crece más que Europa

El mayor crecimiento del PIB en España frente a otros países europeos ha reforzado las expectativas sobre el sector bancario, el más importante del Ibex 35 y el que mayor repunte ha experimentado. A ello se suma una elevada remuneración al accionista en un contexto de bajadas de tipos, que ha atraído a muchos inversores. De hecho, los inversores españoles son bastante proclives al dividendo, factor que la banca conoce.

Europa se arma

El rearme europeo ha sido clave para Indra, cuyas acciones se han multiplicado casi por tres. Su papel central en la estrategia de defensa española y su participación en proyectos europeos han impulsado ingresos y cartera de pedidos, aumentando el interés de los inversores y dando visibilidad al Ibex. a esto se le suma que era una de las empresas más pequeñas del sector, lo que ha causado que muchos inversores busquen repuntes extras a los grandes valores europeos, como Rheinmetall, que cotiza a múltiplos más exigentes.

Los precios de la energía repuntan

Por último, la subida de los precios de la electricidad ha mejorado los márgenes del sector energético. Aunque Solaria ha sido el caso más llamativo, el factor común ha sido la vuelta de los precios de la energía a niveles más favorables para las compañías. Aunque para 2026 supondrá una base más alta, la realidad es que era algo necesario para el sector, que también se enfrenta a importantes inversiones, como en el caso de Iberdrola.

¿Por qué el Ibex 35 ha tardado tanto en romper máximos?

El Ibex 35 tiene una fuerte dependencia de la banca, que ya pesa más del 35%. Durante años de tipos de interés muy bajos, esta estructura penalizó al Ibex, ya que la rentabilidad bancaria depende del diferencial de tipos. La alta correlación entre el sector financiero y el índice explica su débil comportamiento. Además, la economía española ha tenido un peor desempeño relativo, con más desempleo y una recuperación más lenta tras la crisis financiera, lo que también ha pesado en el sentimiento inversor.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.