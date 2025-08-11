Las acciones de C3.ai se desploman más de un 24% tras publicar resultados

Las acciones de C3.ai (NYSE: AI) se hunden más de un 24% en la sesión de hoy, arrastradas por unos resultados preliminares del primer trimestre fiscal que han sido calificados por analistas como “los peores en la historia de la compañía”.

C3.ai, que hasta hace poco era vista como una de las promesas del sector de inteligencia artificial, enfrenta ahora su mayor desafío: recuperar la confianza del mercado y demostrar que su modelo puede ser rentable. El segundo trimestre será decisivo.



Un trimestre para olvidar

El fabricante de software de inteligencia artificial empresarial reportó ingresos preliminares de 70,3 millones de dólares, lo que supone una desviación de más de 33% respecto a las previsiones del mercado. La firma DA Davidson no tardó en reaccionar, rebajando su recomendación a “Vender” y recortando su precio objetivo de 25 a 13 dólares.

Además, la pérdida operativa no GAAP se disparó hasta los 57,8 millones de dólares, con un margen negativo del 82%, frente al 29% negativo del trimestre anterior. La pérdida operativa GAAP fue aún más severa: 124,8 millones de dólares.

¿Qué está fallando?

Según los analistas, el desplome se debe a varios factores:

Reestructuración comercial: La compañía está en medio de una reorganización de su equipo de ventas, lo que ha afectado la captación de nuevos clientes.

Salida del CEO Tom Siebel: La transición en la dirección genera incertidumbre sobre el rumbo estratégico de la empresa.

Perspectivas recortadas: Se espera una caída del 26% en ingresos para el año fiscal 2026, con márgenes operativos que podrían mantenerse por debajo del –80%.

¿Hay margen de maniobra?

A pesar del golpe, C3.ai mantiene una posición de liquidez sólida, con 711 millones de dólares en efectivo, lo que le da una autonomía estimada de cuatro años al ritmo actual de gasto. Sin embargo, los analistas advierten que una posible adquisición es improbable hasta que la empresa estabilice sus finanzas.