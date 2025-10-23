Las acciones de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) destacan dentro del mercado continuo en España, con una subida de más del 2% que lleva a la empresa de Beasáin a tocar sus máximos en los 54,4 euros por título. El motivo reside en que sus inversores estan premiando uno de los mayores avances comerciales de su filial Solaris, en lo que supone un nuevo paso en la expansión de CAF.

CAF se expande en el este de Europa

CAF, a través de su filial Solaris, ha conseguido varios contratos de autobuses eléctricos en Europa por más de 110 millones de euros. Los acuerdos incluyen el suministro de 150 autobuses eléctricos, repartidos entre Países Bajos y Polonia (55 unidades para Transdev Nederland, 50 para Varsovia y 42 junto a infraestructuras de carga). Con estos pedidos, la cartera de la división Solaris asciende a 2.055 millones de euros, lo que representa aproximadamente 2,2 veces las ventas de 2024. Esta expansión consolida el liderazgo de Solaris en movilidad eléctrica y sitúa al grupo CAF entre los fabricantes europeos punteros en soluciones de transporte descarbonizado.

Además, Solaris ha alcanzado un récord histórico en 2025, superando los 3.000 autobuses eléctricos entregados en Europa, con clientes como BVG Berlín, Unibuss Oslo y ATM Milán. El grupo también ha asumido recientemente el control total de Solaris, tras adquirir el 2,67% restante en manos de Sodena (Navarra), reforzando su estrategia de diversificación hacia la movilidad urbana sostenible.

Cotización de las acciones de CAF

El mercado valora positivamente los nuevos contratos de la compañía, e impulsa las acciones de CAF un 2,5% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, las acciones de CAF se revaloriza un 58% hasta los 54,4 euros por título, máximos de la compañía. Las operaciones recientes de CAF fortalecen la posición del grupo, especialmente en el transporte de bajas emisiones, pero el precio por título puede dar síntomas de agotamiento en el corto plazo debido a las fuertes subidas que acumula.

¿Cómo comprar acciones de CAF?

