Las acciones de Capri Holdings suben un 4%

Las acciones de Capri Holdings (CPRI.US), empresa responsable de marcas como Jimmy Choo, Versace y Michael Kors, se disparan después de que la compañía anunciase que podría aumentar selectivamente los precios de sus bolsos de cuero para amortiguar el impacto de los cambios arancelarios en sus ventas. La noticia ha alentado a los inversores, que ha dsiparado las acciones de Capri Holdings, reforzando el impacto de los sólidos resultados trimestrales publicados ayer. Resultados de Capri Holdings del cuarto trimestre Ingresos: 1.040 millones de dólares , un 15 % interanual, estimados en 987,5 millones de dólares

, un 15 % interanual, estimados en 987,5 millones de dólares Ingresos de Michael Kors : 694 millones de dólares, un 16 % interanual, estimados en 661,7 millones de dólares

: 694 millones de dólares, un 16 % interanual, estimados en 661,7 millones de dólares Ingresos de Versace : 208 millones de dólares, un 21 % interanual, estimados en 200 millones de dólares

: 208 millones de dólares, un 21 % interanual, estimados en 200 millones de dólares Ingresos de Jimmy Choo : 133 millones de dólares, un 2,9 % interanual, estimados en 127,4 millones de dólares

: 133 millones de dólares, un 2,9 % interanual, estimados en 127,4 millones de dólares Ingresos a tipo de cambio constante : -14,1 %, estimados en -17 %

: -14,1 %, estimados en -17 % Número total de tiendas : 1.158, un 6,5 % interanual

: 1.158, un 6,5 % interanual Tiendas Versace : 228, un 3,4 % interanual, estimados en 231,71

: 228, un 3,4 % interanual, estimados en 231,71 Tiendas Jimmy Choo : 219, un 6,4 % interanual, estimados en 222,33

: 219, un 6,4 % interanual, estimados en 222,33 Tiendas de Michael Kors: 711, un 7,5 % interanual, estimados en 726.19 Pronóstico para el primer trimestre de 2026 De cara al primer trimestre de 2026, Capri Holdings aspira a conseguir uno ingresos entre de entre 765 y 780 millones de dólares. De este volumen, la marca espera que los ingreso de Jimmy Choo se sitúen entre los 150 y los 155 millones de dólares, mientras que los de Michael Kors se encuentren entre los 615 y los 625 millones de dólares. Las ventas de Versace no se incluyen en las proyecciones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pronóstico para el año fiscal 2026 Para la totalidad del año fiscal de 2026, Capri Holdings aspira a sumar unos ingresos de entre 3.300 y 3.400 millones de dólares. La marca Jimmy Choo, según sus estimaciones, aportaría entre 540 y 550 millones de dólares, mientras que Michael Kors sumaría entre 2.750 y 2.850 millones. De igual manera, las ventas de Versace no están incluidas. Panel de control de la empresa con resultados y situación financiera de los últimos trimestres. Fuente: XTB Pese a los pronóstico para el año fiscal de 2026, en el acumulado del año las acciones de Capri Holdings suman una caída de más del 12%.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.