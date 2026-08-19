Las acciones de Cellnex Telecom lideran la zona baja del Ibex 35 tras retroceder más de un 2%, moviéndose en una franja diaria de entre 25,73 y 26,31 euros. El desplome contrasta con un Ibex 35 que cotiza plano en los 19.930 puntos. Cellnex y Colonial lideran las caídas del selectivo español en una jornada que sigue marcada por la presión de las rentabilidades de la deuda soberana.

El detonante específico de Cellnex, no obstante, es propio: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto la revisión del mercado mayorista de difusión de la señal de televisión digital terrestre (TDT), un negocio en el que la compañía ostenta una posición dominante.

La CNMC revisará el mercado de difusión de TDT

La CNMC somete a consulta pública dos procedimientos en paralelo: la cuarta revisión periódica del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de TDT y, de forma simultánea, una propuesta de compromisos vinculantes presentada por Cellnex como alternativa a la regulación vigente.

La conclusión preliminar del regulador es clara: Cellnex sigue teniendo poder significativo de mercado en la difusión de TDT. El organismo señala que persisten "importantes barreras de entrada" derivadas de la necesidad de disponer de una extensa red de centros emisores y reemisores con cobertura nacional, un activo que ningún competidor ha logrado replicar, de modo que Cellnex continúa siendo el único operador capaz de ofrecer el servicio a los grandes radiodifusores nacionales como RTVE, Atresmedia o Mediaset. Aunque los operadores alternativos han incrementado su uso de los servicios mayoristas impuestos en revisiones anteriores, la estructura competitiva del mercado apenas ha cambiado.

No se trata de un expediente sancionador, sino de un proceso de revisión periódica, obligatorio bajo el marco europeo de comunicaciones electrónicas, que puede desembocar en el mantenimiento de la regulación, en su flexibilización o, en el escenario más favorable para Cellnex, en su sustitución por compromisos voluntarios

El negocio regulado de difusión de TDT mueve en España unos 173 millones de euros al año, en un mercado donde la TDT todavía representa alrededor del 71% del consumo lineal de televisión en España a pesar del avance del streaming.

La propuesta de Cellnex: compromisos en lugar de regulación directa

En paralelo a la revisión, Cellnex ha presentado a la CNMC una propuesta de compromisos vinculantes, amparada en el artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones, que no cuestiona ni la definición del mercado ni su condición de operador con poder significativo, pero busca sustituir parte de las obligaciones regulatorias actuales por compromisos "operativamente más flexibles".

Los puntos clave de la oferta de Cellnex pueden resumirse en tres claves:

Mantener el acceso de terceros a su infraestructura, tanto en la modalidad de coubicación como de interconexión.

Introducir un sistema de estabilidad de precios durante cinco años, con actualizaciones ligadas al IPC.

Flexibilizar ciertas obligaciones de supervisión contable y transparencia, conservando en todo caso la oferta de referencia de acceso a centros emisores (ORAC) supervisada por la CNMC.

Para Cellnex, la vía de los compromisos (el mismo mecanismo que ya se está utilizando para desregular el acceso a los conductos y postes de Telefónica) supondría aliviar unos costes de cumplimiento apreciables tanto para la empresa como para el propio regulador, y avanzar hacia el objetivo declarado de liberalizar por completo el sector de las telecomunicaciones en España.

La CNMC, eso sí, ha dejado claro que la decisión no está tomada: podrá optar por mantener la regulación ex ante vigente, aceptar total o parcialmente los compromisos de Cellnex, que en ese caso la sustituirían con carácter vinculante, o combinar ambos enfoques

El plazo para que operadores y otros interesados presenten alegaciones a ambos procedimientos concluye el 30 de septiembre de 2026, y el organismo debe resolver sobre los compromisos en un máximo de tres meses desde el acuerdo de apertura del trámite, es decir, antes de que termine el año.

¿Qué valoración hace el mercado sobre Cellnex?

La incertidumbre regulatoria ha comenzado a trasladarse también a las recomendaciones de los bancos de inversión, ya que hoy mismo, UBS ha rebajado su recomendación sobre las acciones de Cellnex de "comprar" a "neutral" y ha recortado su precio objetivo hasta los 29,50 euros por acción, desde los 43,50 euros que mantenía anteriormente, lo que deja un potencial alcista del 13% sobre la cotización actual. La propia firma ha justificado el movimiento señalando que no ve un catalizador tras la caída acumulada del 20% desde máximos.

El resto de la cobertura de analistas también refleja la cautela reciente sobre el valor: Goldman Sachs rebajó su recomendación a "neutral" a comienzos de año, con un precio objetivo para las acciones de Cellnex de 31 euros. JP Morgan mantiene "neutral" con un objetivo de 32 euros y BNP Paribas se sitúa en "infraponderar" con un precio objetivo de 25 euros, mientras que Bestinver Securities es de las pocas firmas que conserva una recomendación de "comprar", con un objetivo de 33 euros.

El desenlace de este proceso será clave para el negocio de infraestructuras de difusión de Cellnex en España, aunque representa solo una parte acotada de un grupo cuyo negocio principal (las torres de telecomunicaciones móviles) queda fuera de esta revisión. Hasta el 30 de septiembre, operadores rivales, radiodifusores y otros interesados podrán presentar alegaciones tanto sobre la propia revisión del mercado como sobre la propuesta de compromisos de Cellnex. Con esas aportaciones, la CNMC deberá decidir si mantiene la regulación ex ante sobre este negocio, si la sustituye (total o parcialmente) por los compromisos vinculantes ofrecidos por la compañía, o si opta por una combinación de ambos enfoques, con una resolución que se espera antes de que termine 2026. Hasta entonces, es previsible que la acción siga reaccionando a cualquier señal sobre el sentido en que se decante el regulador.

Cotización de las acciones de Cellnex

Las acciones de Cellnex retroceden hoy un 2,3%. Frente a su máximo de las últimas 52 semanas, en 32,71 euros, las acciones de Cellnex descuentan una bajada del 20,2%. Con la caída de hoy, la compañía acumula un retroceso del 5,6% durante 2026 y una capitalización bursátil de 17.207 millones de euros. Por ello, el precio por título se acerca a su mínimo de las últimas 52 semanas, en 23,92 euros.

Fuente: Plataforma de XTB

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