Las acciones de Charles Schwab suben un 3% tras resultados

Los resultados de Charles Schwab coinciden con las tendencias observadas en los resultados de los principales bancos estadounidenses. Superaron las expectativas, y la sorpresa más significativa provino de los ingresos por operaciones bursátiles, donde la actividad aumentó significativamente después de las elecciones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Charles Schwab supera expectativas Como resultado, la Charles Schwab registró su mayor facturación neta desde el cuarto trimestre de 2022. En comparación con el año anterior, el crecimiento de los ingresos alcanzó el +20%. En la última parte del trimestre, el número medio de transacciones diarias aumentó significativamente, lo que llevó a un total de 6,31 millones de transacciones para el trimestre, en comparación con los 6,04 millones previstos. Si esta tendencia continúa, como lo indica el entorno postelectoral del sector, Charles Schwab podría ver un rendimiento de ventas fortalecido en los próximos trimestres. Sin embargo, vale la pena señalar que la empresa todavía genera principalmente ingresos netos por intereses, que representaron más del 47% de los ingresos netos totales. Es probable que esta cifra disminuya en caso de recortes de tipos de interés, lo que ejercerá presión sobre el segmento de ingresos comerciales para compensar las pérdidas por la reducción de los ingresos por intereses. En términos de beneficios ajustados por acción, Charles Schwab logró 1,01$, superando significativamente los 0,91$ previstos. Métricas clave de los resulados de Charles Schawb: Beneficios por acción ajustado : 1,01 dólares, estimación: 0,91 dólares (consenso de Bloomberg)

: 1,01 dólares, estimación: 0,91 dólares (consenso de Bloomberg) Ingresos netos: 5.330 millones de dólares, estimación: 5.190 millones de dólares

Nuevos activos netos totales: 108.400 millones de dólares

Número medio de operaciones diarias: 6,31 millones, estimación: 6,04 millones

Ingresos por operación: 2,20 dólares, estimación: 2,19 dólares

Ingresos netos por intereses: 2.530 millones de dólares, estimación: 2.430 millones de dólares

Comisiones de cuentas de depósito bancarias: 241 millones de dólares, estimación: 202,7 millones de dólares

Ingresos por operaciones: 873 millones de dólares, estimación: 841,1 millones de dólares Los resultados de hoy provocaron un fuerte aumento de más del 3% en el precio de las acciones de Charles Schwab. El precio de las acciones se acercó a los 83,4 dólares, un nivel de resistencia desde noviembre, pero el sentimiento positivo no fue suficiente para que las acciones superaran este nivel. Fuente: xStation

