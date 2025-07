📊Las acciones de Chipotle se desploman tras sus resultados

Las acciones de Chipotle (CMG.US) se est谩n desplomando un 14% en la sesi贸n de hoy despu茅s de que sus resultados del segundo trimestre se hayan quedado por debajo de las expectativas. Las cifras han sido malas y la compa帽铆a se encuentra en una posici贸n de debilidad. 驴Qu茅 est谩 ocurriendo con Chipotle? Recordad que Chipotle es una de las empresas de nuestra Selecci贸n de Ideas para invertir en bolsa.聽 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados del segundo trimestre del 2025 de Chipotle Ingresos: 3.063 millones de d贸lares, +3% frente el 2T2024 y -1,65% frente al consenso EBIT: 3.063 millones de d贸lares, +3% frente el 2T2024 y +0,94% frente al consenso Beneficio por acci贸n: 0,33, -3% frente el 2T2024 y +0,99% frente al consenso 聽 Opini贸n del Equipo de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de Chipotle Los resultados de Chipotle聽muestran un deterioro importante en su base de clientes. Si bien los ingresos se han incrementado en t茅rminos totales, se ha debido a la apertura de los nuevos 61 locales abiertos, ya que las ventas comparables se han deteriorado en un 4% frente al -2,9% esperado por el consenso de analistas. Esta cifra ha sido sin duda la que m谩s ha perjudicado la cotizaci贸n de la compa帽铆a, ya que muestra la debilidad del consumidor. Esto destaca despu茅s de que el desempe帽o de su producto promocional de temporada "Chipotle Honey Chicken" haya tenido la mejor adopci贸n de todos los lanzados hasta el momento y se haya incluido en 1 de cada 4 pedidos. Lo que nos hace llegar a esa conclusi贸n de que la base de clientes se ha deteriorado.聽 El margen restaurante se ha deteriorado desde el 28,9% hasta el 27,4%, pero ha estado ligeramente por encima de lo esperado por una mejor eficiencia y un incremento del 0,9% del ticket medio, gracias en parte al incremento de los precios de los men煤s.聽 La compa帽铆a afirma que la debilidad de los resultados se debe a un muy mal mes de mayo, pero que a medida que se han implementado las campa帽as de verano el crecimiento en ventas comparables ha vuelto al terreno positivo y contin煤a en julio. Sin embargo, Chipotle聽ha preferido anticipar una cifra sin crecimiento para el a帽o completo, lo que supone otro de los puntos negativos de los resultados. En cualquier caso, hemos visto un deterioro del margen operativo que se ha visto principalmente motivado por el incremento de otros gastos operativos, donde se recogen los gastos de marketing. Esto nos hace pensar que la compa帽铆a ha tenido que incrementar mucho las inversiones en marketing para mantener las ventas reportadas, lo que muestra de nuevo la debilidad del consumidor.聽 Los resultados han sido malos. Sin embargo, creemos que la compa帽铆a saldr谩 de la situaci贸n con las innovaciones y a medida que la confianza del consumidor se va recuperando. Eso s铆, esperamos que este 2025 sea complicado y no descartamos decrecimiento de las ventas comparables.聽 聽 Las acciones de Chipotle caen un 22% en este 2025.聽 Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB 聽 聽 Descubre nuestra nueva secci贸n de Ideas de inversi贸n en Bolsa Descubre nuestra聽nueva secci贸n de Ideas de inversi贸n en Bolsa, una nueva secci贸n disponible en la secci贸n de 鈥楩ormaci贸n鈥 de nuestra p谩gina web en la que podr谩s encontrar una selecci贸n de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva secci贸n incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con informaci贸n sobre los distintos activos que te ayudar谩 a mantenerte al d铆a de su actualidad burs谩til. 隆No te la pierdas! Haz click aqu铆 y empieza a invertir con la ayuda de XTB. 聽

