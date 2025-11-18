Conclusiones clave Las acciones de Cloudflare caen en el premercado tras la irrupción del servicio de internet.

X y ChatGPT son algunas de las páginas afectadas por el fallo.

Las acciones de Cloudflare (NET.US) caen un 5% en la preapertura de la bolsa estadounidense debido a una importante interrupción del servicio de internet que afectó a numerosos sitios web, como X, ChatGPT y muchos más. Los visitantes de los sitios web fueron informados de un "error interno del servidor en la red de Cloudflare" y se les pidió que "lo intentaran de nuevo en unos minutos". Muchos usuarios de Cloudflare podrían estar experimentando esta situación, mientras que la compañía informó que actualmente está investigando el problema. Según la empresa, la causa principal de la interrupción fue un pico de tráfico inusual en uno de sus servicios, lo que provocó errores en parte del tráfico que circulaba por su red. Cloudflare proporciona conexiones seguras a servicios en la nube cuando los usuarios se registran para usar ChatGPT. Cotización de las acciones de Cloudflare

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.