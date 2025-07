Las acciones de Colonial y Merlin destacan en el Ibex 35

Las acciones de Colonial y Merlin se posicionan hoy dentro de las más alcistas del Ibex 35 tras subir más de un 2% y un 1%, respectivamente. Las SOCIMIs españolas destacan dentro del selectivo nacional por el optimismo ante sus próximos resultados financieros, que se esperan muy positivos. Desde XTB, pensamos que ambas compañías anunciarán beneficios combinados cercanos a los 130 millones de euros, impulsados por un aumento de los alquileres gracias a la indexación a la inflación y los nuevos proyectos inmobiliarios y una alta ocupación en activos logísticos y comerciales, especialmente en el caso de Merlin. Además, en el caso particular de Colonial, la compañía también puede verse beneficiada por la recuperación de rentas tras desinversiones anteriores. Tras el retroceso en Bolsa que registraron las acciones de Colonial y Merlin por la fuerte incertidumbre que generó la propuesta del Gobierno de eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMIs, el mercado está rebotando al considerar que la reforma ha quedado estancada, y que el sector se va a favorecer de los buenos resultados que, además, compensarán parte del riesgo regulatorio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cuáles fueron los últimos resultados de Colonial? Colonial viene de decepcionar en el primer trimestre, registrando un beneficio neto de 45,8 millones de euros, un 16% menos que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, su beneficio neto recurrente aumentó, impulsado por un crecimiento del 4% en las rentas comparables. Por otro lado, Colonial repartió un dividendo de 0,30 euros brutos por acción el pasado 19 de junio (un 31% mayor que el repartido en 2024). Colonial ha reforzado su estrategia de diversificación con la adquisición de campus de innovación y edificios de laboratorios, lo que podría mejorar su beneficio hasta un 10% en los próximos trimestres. Cotización de las acciones de Colonial Las acciones de Colonial son las más destacadas de las SOCIMIs del Ibex 35, con un alza del 2,3% en lo que va de sesión. En lo que va de año, las acciones de Colinial, además, suben un 15,5%. Gráfica de la acción de Colonial (velas horarias)

Fuente : Xstation5 ¿Cuáles fueron los últimos resultados de Merlin Properties? Merlin aumentó su beneficio neto un 30% en el primer trimestre, alcanzando los 84,2 millones de euros, gracias al crecimiento de ingresos por alquileres y su diversificación hacia centros de datos. Por su parte, Merlín pagó un dividendo de 0,22 euros por acción el 26 de mayo, como parte de una retribución total de 0,40 euros por acción con cargo a 2024. Merlin continúa su expansión en el segmento de los centros de datos, con 267 MW de capacidad en desarrollo, alimentados 100% con energía renovable. Además, está construyendo nuevos centros en Madrid, Barcelona, Bilbao y Lisboa. Cotización de las acciones de Merlin Las acciones de Merlin crecen un 0,8% en lo que va de sesión. En el acumulado del año, además, los títulos de la compañía rozan una subida del 10%. Gráfica de la acción de Merlín (velas horarias)

Fuente : Xstation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.