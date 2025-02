Las acciones de CVS se disparan tras presentar resultados

La sesión bursátil de hoy está marcada por una corrección del sentimiento entre los valores tecnológicos y unos datos económicos estadounidenses "hawkish", que reducen la probabilidad de un recorte de tipos de la Fed, al menos en la primera mitad del año. No obstante, los compradores están intentando limitar el impulso a la baja, con el S&P 500 defendiendo el nivel de los 6000 puntos, reduciendo la liquidación inicial del -1% a aproximadamente el -0,6% aproximadamente una hora después de la apertura del mercado estadounidense. Entre las empresas más destacadas, destaca CVS, cuyas acciones se han disparado tras su presentación de resultados. Datos de inflación del IPC de Estados Unidos Tanto el IPC general como el básico indican presiones de precios más altas de lo esperado en la economía estadounidense. El dólar estadounidense se está fortaleciendo a pesar de los comentarios anteriores de Donald Trump que sugerían la necesidad de recortes de tasas, justo antes de la publicación del IPC de hoy. Los mercados están reduciendo las expectativas de recortes de tasas de la Fed este año después del informe del IPC. Las acciones de Tesla rebotan hoy casi un 3% después de la reciente liquidación impulsada por la competencia de BYD, que se ha asociado con DeepSeek, y las perspectivas de venta inciertas debido a las acciones de Elon Musk. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Las acciones de CVS suben un 15% después de los resultados CVS Health (CVS.US), vio aumentar sus ingresos totales en un 4,2% en el cuarto trimestre y durante todo el año, impulsado por la expansión de los servicios de atención médica y el segmento de bienestar. El mayor proveedor de servicios farmacéuticos y de atención médica en los Estados Unidos, así como una de las mayores aseguradoras de salud,y durante todo el año, impulsado por la expansión de los servicios de atención médica y el segmento de bienestar. Para el cuarto trimestre de 2024, la compañía reportó beneficios de 1.19$ por acción, superando las previsiones de 0.93$, e ingresos de 97.7$ mil millones y las expectativas de Wall Street de 97.2$ mil millones. En sus comentarios, el CEO David Joyner destacó que la compañía está observando tendencias positivas en los segmentos de Bienestar del Consumidor y Farmacia, aún más débiles. La división de seguros de salud fue el principal impulsor de la rentabilidad, pero los inversores acogieron con especial satisfacción un aumento interanual del 10,2% en las ventas comparables de farmacias. Además, el segmento de Servicios de Salud enfrentó caídas de ingresos debido a la pérdida de un cliente clave y ajustes de precios en el sector farmacéutico. Los ingresos operativos cayeron casi un 30% en el cuarto trimestre y un 38% interanual, principalmente debido a mayores costos de atención médica, calificaciones más bajas de Medicare Advantage y gastos de reestructuración. Sin embargo, los ingresos de inversiones estratégicas y optimizaciones de costos ayudaron a mitigar algunas de estas pérdidas. Aunque los ingresos del segmento de Beneficios de Atención Médica crecieron más del 23%, registró una pérdida operativa de 439$ millones en el cuarto trimestre, un marcado contraste con los 676$ millones en ingresos operativos del año anterior. La disminución se debió a: Aumento de las reclamaciones de los pacientes

Calificaciones más bajas de Medicare Advantage

Costes más altos de Medicaid tras la reanudación de las redeterminaciones de elegibilidad Durante todo el año, los ingresos operativos del segmento se desplomaron de 5,58$ mil millones a solo 307$ millones, lo que pone de relieve la escala de los desafíos de la industria. El segmento de Servicios de Salud vio caer los ingresos un 4,3% en el cuarto trimestre y un 7,1% interanual, principalmente debido a la pérdida de un gran cliente y las presiones de precios en el sector farmacéutico. Sin embargo, la mejora de las condiciones de compra y el crecimiento de las farmacias especializadas ayudaron a compensar algunas de estas pérdidas. Mientras tanto, el segmento de Farmacia y Bienestar del Consumidor superó las expectativas, con ingresos que aumentaron un 7,5% en el cuarto trimestre y un 6,6% durante el año, impulsados ​​por mayores volúmenes de recetas, demanda de vacunas y mayores ventas de medicamentos. Los ingresos operativos en este segmento disminuyeron un 13,3% en el cuarto trimestre y un 3,2% durante todo el año, principalmente debido a las presiones de reembolso de farmacias y menores ventas en tiendas. CVS Health proyecta EPS ajustado para 2025 en el rango de 5,75$- 6,00$, mientras que Wall Street esperaba 5,96$. La compañía también espera flujos de efectivo operativos de aproximadamente 6,5$ mil millones. Cotización de las acciones de CVS Health Las acciones de CVS Health han subido un 15% hoy, superando la EMA de 200 días, intentando revertir la tendencia bajista en un movimiento alcista. Fuente: xStation5

