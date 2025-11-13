Las acciones de Disney se desploman tras decepcionar al mercado con su última presentación de resultados. La compañía de entretenimiento ha reportado un beneficio neto de 12.404 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2025, lo que representa un aumento del 149% respecto a 2024, impulsado principalmente por un mayor desempeño en sus divisiones de parques, experiencias y entretenimiento digital. Además, Disney anunció un aumento del dividendo y un plan para duplicar las recompras de acciones en 2026. A pesar de ello, la compañía se ha mantenido por debajo de las expectativas en los ingresos, lo que está lastrando a su cotización.

Métricas principales de los resultados de Disney

Aumento de ingresos en los segmentos de entretenimiento (42.466 millones, +3%) y experiencias (36.156 millones, +6%), aunque los negocios de deportes se mantuvieron estables.

El streaming (Disney+, Hulu y ESPN+) registró mejoras en suscriptores y resultados, aunque el negocio de televisión tradicional sufrió, al igual que la taquilla cinematográfica.

Los beneficios por acción ascendieron a 6,88 dólars, muy por encima de los 2,72 dólares del año anterior.

Los ingresos totales para el conjunto del ejercicio crecieron un 3% hasta los 94.425 millones, pero se quedaron por debajo de lo esperado por el consenso del mercado, que apuntaba a unos ingresos de 94.737 previstos.

Previsiones de cara a futuro

El CEO de Disney, Robert Iger, atribuyó estos resultados a la estrategia de enfoque en negocios complementarios, streaming y parques. Señaló que la compañía seguirá invirtiendo en ofertas de alta calidad y valorando la rentabilidad para accionistas. El segmento de experiencias, que incluye parques temáticos y cruceros, sigue siendo uno de los motores principales, con crecimientos notables incluso fuera de Estados Unidos. Para el primer trimestre de 2026, Disney proyecta continuar mejorando resultados en “directo al consumidor”, aunque enfrenta comparaciones más exigentes por el calendario de estrenos. Disney cierra el ejercicio fiscal con desafíos evidentes en sus negocios tradicionales y bajo la presión de mantener el ritmo de innovación y expansión en un entorno de competencia digital.

Cotización de las acciones de Disney

Pese al fuerte crecimiento en beneficio neto y las mejoras de rentabilidad, las acciones de Disney caen un 8,2% en estos momentos, reflejando cierta decepción por ingresos inferiores al consenso y debilidad puntual en la división de televisión tradicional y estrenos cinematográficos. Con el descenso de hoy, las acciones de Disney cotizan con un retroceso del 4% en el año.

¿Cómo comprar acciones de Disney?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Disney (DIS.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.