Las acciones de Dollar Tree suben un 10%

Las acciones de Dollar Tree subieron casi un 10% el miércoles después de que el minorista de descuento anunciara la venta de su problemática cadena Family Dollar a las firmas de capital privado Brigade Capital Management y Macellum Capital Management por mil millones de dólares, una fracción de los 8 mil millones de dólares que pagó en 2015. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cambio estratégico para Dollar Tree "Este es un hito importante en nuestra transformación plurianual", declaró el director ejecutivo Mike Creedon, enfatizando que las sinergias entre ambos negocios eran limitadas. La desinversión permite a Dollar Tree reenfocarse en su clientela suburbana de ingresos medios, a la vez que aborda la pérdida financiera generada por Family Dollar. Preocupaciones sobre el impacto en la comunidad Expertos del sector advierten que la venta y los continuos cierres de tiendas podrían afectar el acceso a productos asequibles en zonas urbanas desatendidas. "El consumidor de bajos ingresos perderá un lugar clave para adquirir productos de valor", afirmó Marshal Cohen, de la firma de investigación de mercado Circana. Nuevos desafíos para la propiedad Family Dollar mantendrá su sede en Virginia bajo la nueva propiedad, con el ex ejecutivo de la compañía Duncan MacNaughton como presidente. Los compradores de capital privado enfrentan importantes obstáculos para abordar la competitividad de precios y recuperar la fidelidad de los clientes. Acciones de Dollar Tree El precio de las acciones de Dollar Tree se acerca a una resistencia de $76.46, lo que en los últimos meses ha provocado una reversión del precio. El RSI se encuentra en divergencia alcista, mientras que el MACD comienza a ampliarse tras un cruce alcista. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.