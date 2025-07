Las acciones de Endesa se hunden tras sus resultados

Las acciones de Endesa (ELE.ES) cotizan la baja tras presentar sus resultados del segundo trimestre. La eléctrica ha obtenido un resultado neto de 1.041 millones de euros, lo que supone un incremento del 30,1%. La cotizada también refleja una evolución positiva en otras métricas como los ingresos totales, que rozan los 10.900 millones con un aumento de casi el 5%. Además, el EBITDA crece por encima del 12%, superando los 2.700 millones, mientras que el flujo de efectivo se ha situado en 2.300 millones, casi el doble que el año anterior. Las inversiones, de igual manera, reflejan una ligera subida, superan los 930 millones. Los resultados de Endesa se han visto impulsados por un entorno más favorable en los negocios no regulados y la eliminación del impuesto a las eléctricas que impactó negativamente en las cuentas de los dos ejercicios anteriores de Endesa. Asimismo, se ha reducido el tipo medio aplicado en el Impuesto de Sociedades, que pasó de en torno al 30% al 25% durante el primer semestre del ejercicio en curso. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil No obstante, y pese a las buenas cifras generales, los resultados también han mostrado un incremento de la deuda neta de la compañía, que se ha disparado un 6,5% hasta alcanzar los 9.901 millones. Este incremento ha generado desconfianza entre los inversores y ha provocado la caída en las acciones de Endesa, que en estos momentos se sitúan, junto a las de Acciona, como las más bajistas del Ibex 35. Cifras clave de los resultados de Endesa del primer semestre Ingresos: 10.880 millones de euros (+4,5% frente al 1S2024)

EBITDA: 2.711 millones de euros (+12,3% frente al 1S2024)

Beneficio neto: 1.041 millones de euros (+30,1% frente al 1S2024) Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Endesa Endesa ha mejorado sus cifras en la mayoría de parámetros clave. Pese a las quejas por la incertidumbre con el marco regulatorio de los próximos trimestres, Endesa ha sabido sacar ventaja de la exención actual en el impuesto a las eléctricas, y ha obtenido unos ingresos totales y un beneficio notablemente por encima de lo reportado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, los accionistas no han podido pasar por alto el aumento de la deuda, del 6,5%. Creemos que el crecimiento actual de Endesa no justifica un aumento de los ratios de deuda en un contexto de mayor capital disponible gracias a la eliminación del impuesto que mermaba el beneficio disponible. Crítica a la propuesta de retribución de redes Además de presentar sus resultados, Endesa ha advertido sobre los retos regulatorios que podrían impactar la planificación futura, especialmente en lo referente al sistema retributivo previsto para las infraestructuras eléctricas entre 2026 y 2031, una propuesta abierta a consulta pública por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que propone una tasa de retribución del 6,46%, frente al 5,58% actual. Desde la compañía consideran que la propuesta limita y dificulta el despliegue de nuevas redes y el cumplimiento de los objetivos energéticos y ambientales del país, y reclaman la falta de equidad frente a otras industrias y mercados europeos, apuntando a que podría afectar negativamente al ritmo de inversión. Endesa ha puesto el acento en el repunte de la demanda de electricidad en la primera parte del año, acompañada por un aumento notable en las solicitudes de conexión de nuevos proyectos generadores, aunque muchas son rechazadas. Todo ello refuerza la importancia de contar con una regulación que permita mejorar la red y responder adecuadamente a la evolución del mercado. El CEO de Endesa, Jose Damián Bogas, ha señalado que las decisiones de inversión dependerán de cómo se ajuste el marco normativo. La propuesta actual del regulador nacional, aún en proceso de revisión pública, genera preocupaciones por no reflejar los costes reales de financiación y por favorecer solo el mantenimiento básico de las instalaciones, sin facilitar su expansión. Tras la presentación de resultados, las acciones de Endesa retroceden un 2,15%. Durante el 2025, sin embargo, las acciones de Endesa cotizan en positivo, con una subida del 17,3% y un precio por título de 24,82 euros.

