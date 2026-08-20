42 kilómetros de peaje dinámico en Nashville: La infraestructura añadirá dos nuevos carriles de pago por sentido entre el centro urbano de Nashville y Murfreesboro sin eliminar los accesos gratuitos, regulando las tarifas según la congestión para acelerar el tráfico.

Magnitud financiera de 24.800 millones de dólares: El proyecto contempla un presupuesto estimado de construcción de 9.200 millones de dólares y prevé aportar un valor concesional cercano a los 24.800 millones, ejecutado junto a sus socios Transurban y Tikehau Star Infra.

Subida bursátil por un hito histórico: Las acciones de Ferrovial repuntan casi un 4% tras adjudicarse, a través del consorcio DriveTN, la primera alianza público-privada de Tennessee para desarrollar, financiar, construir y gestionar los carriles express de la autopista I-24.

Las acciones de Ferrovial suben casi un 4% en la jornada de hoy después de que hay anunciado que a través de un consorcio construirá y gestionará los carriles 'express' de la autopista I-24 en Tennesse.

Ferrovial continúa su expansión por Estados Unidos

Ferrovial ha sido seleccionada por el Departamento de Transportes de Tennessee para desarrollar, financiar, construir, operar y mantener el proyecto de carriles de peaje express de la autopista I-24 Southeast. La adjudicación representa la primera colaboración público-privada del estado.

La actuación requería un presupuesto estimado de construcción de 9.200 millones de dólares y prevé aportar a Tennessee un valor concesional cercano a los 24.800 millones de dólares. El proyecto será ejecutado a través del consorcio DriveTN, liderado por Ferrovial e integrado también por las firmas Transurban y Tikehau Star Infra.

42 kilómetros para aliviar el tráfico en Nashville

El proyecto abarca un trazado de 42 kilómetros a lo largo de la I-24, en el corredor que conecta el este del centro urbano de Nashville (I-40) con el entorno de Murfreesboro (I-840), uno de los puntos de mayor saturación de tráfico del estado.

La obra añadirá dos nuevos carriles express por sentido sin eliminar los carriles generales existentes, los cuales permanecerán siendo de acceso gratuito. El sistema funcionará con tarifas dinámicas ajustables según el volumen de congestión, garantizando tiempos de viaje estables y previsibles para los usuarios que opten por utilizarlos, al tiempo que absorberá tráfico de la vía general para reducir la saturación global del corredor.

Las acciones de Ferrovial suben un 3,4% en este 2026.

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