📊Las acciones de Fluidra caen tras presentar resultados

Las acciones de Fluidra (FDR.ES) caen m谩s de un 2% en lo que llevamos de sesi贸n despu茅s de que la empresa haya presentado sus resultados del primer trimestre del 2025. A pesar de que ha confirmado objetivos para este 2025, el mercado no est谩 convencido del desempe帽o de la compa帽铆a.聽 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados de Fluidra del primer trimestre de 2025 Ingresos: 564 millones de euros, +6,9% frente al 1T2024 y +0,29% frente a lo esperado

EBITDA ajustado: 131 millones de euros, +10,4% frente al 1T2024 y +0,68% frente a lo esperado

Beneficio neto ajustado: 66 millones de euros, +12,5% frente al 1T2024 y +27,87% frente a lo esperado 聽 Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Fluidra Los resultados de Fluidra han sido sólidos, con un aumento del 5% en el volumen de ventas, mientras que el precio impactó de manera positiva en un 1%. Además, la compañía afirma que combatirá el aumento de los costes arancelarios con incrementos de precio en Estados Unidos. En ese sentido, creemos que o bien no repercutirá todo el impacto, deteriorando los márgenes, o por el contrario tendrá una caída del volumen de ventas. De hecho, aunque el desempeño en Norteamérica ha sido positivo (+9,8% vs 1T2024) el crecimiento se ha reducido frente al reportado en el último trimestre del año (+15,5%), lo que puede ser una señal de que la demanda en la región puede resentirse en lo que queda de año. Por su parte, el Sur de Europa también ha reducido su crecimiento hasta el 4,5% interanual, mientras que en el último trimestre del 2024 el crecimiento fue del 5,2%. Sin embargo, ha conseguido expandir sus márgenes. Fluidra ha aumentado sus inventarios en 11,4% frente a finales de año. Esto puede haber sido una medida de la propia empresa para anticiparse a los aranceles o por una demanda menor a la esperada, aunque nos inclinamos mucho más en la primera opción. Esto permitirá seguir manteniendo a raya los costes y reducir el impacto fundamentalmente en este segundo trimestre del año.   Las acciones de Fluidra caen un 14,5% en este 2025.   Fuente: Plataforma de XTB

