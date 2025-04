Las acciones de Fluidra no remontan y vuelven a caer

Las acciones de Fluidra retroceden tras el rebote de la sesión previa. La compañía encargada de la fabricación y mantenimiento de piscinas a nivel mundial enfrenta un contexto incierto, con la mayoría de sus beneficios provenientes de Estados Unidos, y debe plantear soluciones estructurales que le permitan sortear los baches arancelarios. ¿Qué podemos esperar? Fluidra busca acelerar su crecimiento Actualmente, Fluidra obtiene casi 935 Millones de euros en ingresos de la región norteamericana, lo que supone un 44,5% de sus ingresos totales, seguida por el sur de Europa, donde obtiene el 25,9% de sus ingresos, un total de 543,5 millones de euros. La compañía presenta un margen EBITDA del 20% y un margen del beneficio neto del 6,57%, y en 2024 ha reportado un incremento interanual de los ingresos del 2,48% y una deuda neta de 1.158 millones de euros, con un apalancamiento de 2,59 veces. Esta situación la posiciona dentro de los límites de solvencia e implica que no está sobreexpuesta a sus obligaciones financieras, dos factores positivos que pueden jugar a su favor en el contexto actual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fluidra se dedica principalmente a la fabricación y mantenimiento de bienes de uso discrecional. Las piscinas y su mantenimiento no son una prioridad para la economía en momentos de recesión o desaceleración económica. Por ello, en caso de afrontar una situación económica adversa, la compañía debe tener capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras. Al contrario de las empresas tecnológicas, que por lo general necesitan un mayor endeudamiento para hacer frente a sus inversiones en nuevos productos, Fluidra se centra en la expansión territorial y el aumento de su cartera de clientes para aumentar los beneficios totales. En este escenario, Fluidra ha anunciado un plan estratégico a medio plazo mediante el que planea acelerar el crecimiento de los ingresos de la compañía de forma sostenible y consistente mediante la captación de cuota de mercado y la adquisición estratégica de otras entidades. Actualmente la construcción de piscinas está en niveles mínimos y Fluidra busca nuevas oportunidades potenciando sus servicios de hostelería, bienestar y recreación. En cuanto a los aranceles, la compañía ha implementado un plan de acción para contrarrestar su impacto, trabajando con proveedores para realinear la cadena de suministro, aplicando medidas de control de costes y productividad. Las acciones de Fluidra mantienen una tendencia bajista Las acciones de Fluidra pierden un 5% en la sesión de hoy y se encuentran en una tendencia bajista que parece lateralizarse. Tras el rebote de la sesión pasada, las acciones de Fluidra tienen el objetivo de romper su techo de los 22 euros por acción. En caso de que eso ocurriese, se plantea un entorno de optimismo en el que la acción trataría de batir su precio objetivo calculado por múltiplos de 23,6 euros por acción. No obstante, las medias móviles de 14 y 28 sesiones no son positivas y señalan la continuación de la tendencia bajista. Además, el ADX aunque muestra debilidad en la tendencia, confirma la presión bajista sobre las acciones de Fluidra. Finalmente,el RSI muestra la posibilidad de que se mantenga el rebote de la sesión anterior al situarse cerca de los 30 puntos o señal de sobreventa. En el acumulado del año, las acciones de Fluidra retroceden más de un 20%. ¿Cómo comprar acciones de Fluidra? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Fluidra (FDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.