Un débil ISM hace mella en Wall Street

Wall Street cerró con pérdidas ayer tras una lectura del ISM de servicios más débil de lo esperado, que mostró una incremento de los precios y un estancamiento del índice laboral (S&P 500: -0,5%, DJIA: -0,15%, Nasdaq: -0,65%). El índice Russell 2000 de pequeña capitalización fue la excepción (+0,6%). Durante la jornada de hoy, vemos como los futuros de los índices estadounidenses y europeos cotizan en positivo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que el presidente Trump nomine a un nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal a finales de esta semana para reemplazar a Adriana Kugler, quien renunció la semana pasada por motivos personales. Trump decidirá si el nuevo miembro ejercerá su cargo de forma permanente o solo hasta el final del mandato de Kugler, que vence en enero. Además, Trump anunció que la búsqueda de un nuevo presidente de la Reserva Federal está en curso. Según se informa, la lista de candidatos incluye cuatro: "dos Kevins [en referencia a Hassett y Warsh] y otras dos personas". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no aspira a la nominación. Se espera que los aranceles sobre productos farmacéuticos y semiconductores se anuncien "en una semana aproximadamente", según declaró Trump en una entrevista con la CNBC. Resultados corporativos Advanced Micro Devices (AMD.US) se hunde un 6% en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras su informe de resultados del segundo trimestre de 2025. Los ingresos aumentaron un 32% interanual, superando las estimaciones de consenso, principalmente debido al sólido rendimiento del segmento de videojuegos, aunque otras áreas clave (como los centros de datos) no cumplieron con las expectativas. El BPA se situó en 0,48 dólares (pronóstico: 0,49 dólares). A pesar de una previsión mejor de lo esperado para el tercer trimestre, la incertidumbre en torno al mercado chino está lastrando la acción. Super Micro Computer (SMCI.US) también se desploma tras la publicación de sus resultados (-17%). El BPA se situó en 0,41 dólares (previsto: 0,44 dólares), y la previsión de ganancias se redujo aún más, a entre 0,40 y 0,52 dólares (previsto: 0,59 dólares). Otros mercados En la región Asia-Pacífico, prevalece el optimismo, impulsado por la visita de un negociador comercial japonés a Washington. Ryosei Akazawa está trabajando para cerrar un acuerdo que reduzca los aranceles a los automóviles japoneses. Los mercados cotizan en positivo: JP225 (+0,6%), AU200.cash (+0,7%), HK.cash (+0,3%) y CHN.cash (+0,15%). La tasa de desempleo de Nueva Zelanda aumentó en el segundo trimestre menos de lo previsto, hasta el 5,2% (previsto: 5,3%, anterior: 5,1%). El empleo disminuyó, en línea con las expectativas, un 0,1% intertrimestral, mientras que los salarios aumentaron un 0,6% intertrimestral. En el mercado de divisas, la mayor volatilidad se observa en el dólar neozelandés, que se fortalece frente a las principales divisas tras los datos del mercado laboral (NZDUSD: -0,3%, EURNZD: -0,3%). El dólar australiano también se aprecia (AUDUSD: +0,2%). El índice del dólar experimenta un ligero retroceso (USDIDX: -0,05%). El yen, el franco y la libra esterlina registran actualmente ganancias marginales frente al dólar (0,01-0,06%), mientras que el EURUSD se mantiene estable en 1,157. El oro baja un 0,25% hasta los 3.372 dólares por onza, mientras que la plata se mantiene estable en los 37,81 dólares por onza. Tanto el petróleo crudo Brent como el WTI suben alrededor de un 0,6%, mientras que los futuros de NATGAS bajan un 1,2%. Las principales criptomonedas están al alza: Bitcoin sube un 0,6%, hasta los 114.400 dólares, y Ethereum un 2,3%, hasta los 3.656 dólares.

