📉 Las acciones de Freeport-McMoRan caen un 4 % tras rebaja de Morgan Stanley

Las acciones de Freeport-McMoRan聽retroceden cerca de un 4 % en la jornada del martes, tras una rebaja de calificaci贸n por parte de Morgan Stanley, lo que afecta al sentimiento de los inversores pese a un contexto favorable para los precios del cobre y el oro. El ajuste refleja una creciente preocupaci贸n de que el reciente repunte del valor ya haya descontado gran parte del optimismo a corto plazo, lo que limita el potencial alcista, seg煤n algunos estrategas de mercado. Morgan Stanley advierte que los aranceles del 50 % impuestos por EE. UU. al cobre podr铆an afectar la demanda, ejerciendo presi贸n sobre el negocio de Freeport. Morgan Stanley rebaja a Freeport-McMoRan a "ponderaci贸n neutral" El banco de inversi贸n rebaj贸 su recomendaci贸n sobre Freeport de "sobreponderar" a "ponderaci贸n neutral" , citando un perfil de riesgo-retorno m谩s equilibrado. A pesar de elevar su precio objetivo de 45 a 54 d贸lares , Morgan Stanley considera que el reciente impulso del precio 鈥攁ctualmente cercano a 46 USD 鈥 deja poco margen para nuevas subidas en el corto plazo .

, citando un perfil de riesgo-retorno m谩s equilibrado. A pesar de elevar su , Morgan Stanley considera que el reciente impulso del precio 鈥攁ctualmente cercano a 鈥 deja . Los analistas se帽alaron que, si bien los fundamentales de largo plazo siguen siendo atractivos, hay pocos catalizadores inmediatos de crecimiento , lo que modera el entusiasmo tras un retorno acumulado del 20,8 % en lo que va del a帽o , seg煤n datos de InvestingPro.

, lo que modera el entusiasmo tras un retorno acumulado del , seg煤n datos de InvestingPro. Actualmente, Freeport cotiza a 5,1 veces el EBITDA estimado para 2026 y a 12,3 veces el BPA estimado para 2026 , m煤ltiplos a煤n por debajo del promedio de los 煤ltimos cinco a帽os, pero el reciente rally ha acercado el valor a su nivel de valoraci贸n razonable.

y a , m煤ltiplos a煤n por debajo del promedio de los 煤ltimos cinco a帽os, pero el reciente rally ha acercado el valor a su nivel de valoraci贸n razonable. Aunque se espera que Freeport se beneficie de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de cobre 鈥攓ue podr铆an impulsar los precios dom茅sticos en el mercado COMEX 鈥, algunos analistas se muestran ahora m谩s cautelosos. En particular, Citi mantiene una calificaci贸n Neutral , mientras que Morgan Stanley subraya el limitado potencial alcista en el corto plazo .

鈥, algunos analistas se muestran ahora m谩s cautelosos. En particular, , mientras que Morgan Stanley subraya el . Varios br贸keres, incluidos Raymond James , han destacado la exposici贸n regulatoria y de riesgo jurisdiccional en Indonesia como una consideraci贸n estrat茅gica clave para los inversores globales que siguen la evoluci贸n de la base de activos a largo plazo de la empresa.

Aunque firmas como Stifel (objetivo: 56 USD) y CFRA (objetivo: 57 USD) mantienen posturas optimistas, la rebaja de hoy ha generado un consenso m谩s dividido entre los analistas, influyendo en la psicolog铆a del mercado a corto plazo. El descenso de hoy en las acciones de Freeport parece deberse menos a factores fundamentales que a ajustes de posicionamiento y expectativas. Tras una s贸lida subida este a帽o, el mercado comienza a asumir que nuevas alzas requerir谩n catalizadores adicionales.

