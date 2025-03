Las acciones de GameStop suben más de un 10%

Las acciones de GameStop subieron hasta un 12% después de que la empresa de videojuegos anunciara que su junta directiva había aprobado por unanimidad una actualización de su política de inversión para incluir Bitcoin como activo de reserva de tesorería. Esta decisión coincide con los decepcionantes resultados del cuarto trimestre, con una caída interanual de las ventas netas del 28%, hasta los 1.280 millones de dólares. Las acciones de GameStop se disparan con su apuesta por el Bitcoin GameStop se une a una creciente lista de corporaciones públicas que experimentan con el uso de efectivo corporativo para invertir en el activo digital, siguiendo los pasos de Strategy (anteriormente MicroStrategy) de Michael Saylor, que ha adquirido más de 40 000 millones de dólares en bitcoins y ha visto dispararse el precio de sus acciones más de un 2600 % desde 2020. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, ya había insinuado esta estrategia el mes pasado al publicar una foto suya con Saylor en la red social X. La compañía no especificó la cantidad máxima de bitcoins que planea acumular y señaló que podría vender cualquier bitcoin que adquiera, según su declaración 10-K ante la SEC. A pesar del entusiasmo por las criptomonedas, el negocio principal de GameStop sigue con dificultades: Ventas de hardware y accesorios: 725,8 millones de dólares, un 34 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Ventas de software: 286,2 millones de dólares, un 38 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Ventas de coleccionables: 270,6 millones de dólares, un 16 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Utilidad neta: 131,3 millones de dólares, frente a los 63,1 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. La compañía reportó ganancias de 30 centavos por acción, superando las expectativas de los analistas de 8 centavos, y cerró el trimestre con aproximadamente 4.780 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables. GameStop ha completado la desinversión de sus operaciones en Italia y ha cerrado las tiendas en Alemania como parte de su reestructuración. Las acciones se mantienen con una caída de aproximadamente el 19 % en lo que va de año, a pesar del repunte de hoy. El anuncio de Bitcoin se produce en medio de una fortaleza más amplia del mercado de criptomonedas, con Bitcoin cotizando alrededor de $ 88,000 la madrugada del miércoles, un aumento de casi el 5% respecto a la semana pasada. Cotización de las acciones de GameStop El precio de las acciones de GameStop se acerca al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% tras abrir con una brecha alcista del 11%. El soporte se encuentra cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. El RSI se acerca a la zona de sobrecompra, mostrando una divergencia alcista con mínimos más altos, mientras que el MACD se amplía con una divergencia alcista. Fuente: xStation5

